Bağ arasında gastronomik yolculuk

Sonbahar renklerinin yavaş yavaş solmaya, kışın kendisini hissettirmeye başladığı bu günlerde, şehirden kaçıp sakin birkaç gün geçirmek isteyenler veya yeni yerler görüp muhteşem lezzet durakları arayanlar için Urla ilk akla gelen yerlerden... Son dönemde adından en çok söz ettiren gastronomi destinasyonu hiç kuşkusuz Urla, Türkiye'nin yıldızı olmaya devam ediyor. Urla köyleri, zeytinlikleri, bağları ve tarlaları ile son yıllarda açılan nefis 'şef restoranları', 'sıfır atık mutfakları' ve de 'tarladan sofraya restoranları', bağları ve de yerel lezzet mirasını sunan geleneksel restoranları ile son yıllarda Türkiye'nin önde gelen bir gastronomi üssü oldu. Tüm yıl boyunca açık olan restoranlar, bağ evleri ve müzeleri ile Urla, tüm Türkiye'den yaz kış misafirlerini ağırlayan bir gurme destinasyonuna dönüştü. Bu hafta lezzet durağımız, son dönemde dünya starlarının da tercihi olan Urla'da. Bir sevgi, aşk ve hayalleri olan bağcılık ile başlayan mutfak yolculuğundan ortaya çıkan Çakır Bağları Otel Restoran'dayız.





HUKUKÇULARIN HAYALİ

Urla Kuşçular mevkiinde 40 dönüm arazi içerisinde en eski üzüm bağlarından birine sahip olan Çakır Bağları, yörenin en yeni işletmelerinden birisi. İki hukuk insanın, doğduğu topraklardaki hayallerini gerçekleştirmek amacıyla çıktığı yolculuğun sonunda ortaya çıkan bir eser. Avukat Erol Çakır, Milaslı. Ailesinde bağcılık var, eşi Sevinç Çakır Urlalı, bu toprakların çocuğu... 1999 yılında işe ilk bu araziyi alarak başlamışlar. O zaman burası kıraç bir arazi, yolu, izi yok. Ama Çakır ailesi bu yola baş koymuş, hayallerini gerçekleştirecekler. Erol Çakır rahmetli Tuğrul Şavkar'ın yazılarını takip ediyormuş. Üstat ile tanışmış bağcılıkla ilgilenmeye başlamış. Bu konuda yoğunlaşmış, yurdun değişik bölgelerine tadımlara gitmiş. Bu konuda kendini araştırmaya vermiş, geliştirmiş. Uzun yıllar üzümlerini kurumsal firmalara satmışlar.





BİR AİLE İŞLETMESİ

2017 yılında Butik üretim tesislerini kurmuşlar. 2019 yılında Otel kısmını faaliyete geçirmişler. 2020 yılı Ocak ayında tesisi tam kapasite faaliyete geçirmişler. Pandemi nedeniyle bazı dönemlerde işleri sekteye uğrasa da hali hazırda restoran, tadım alanı ve üretim tesisiyle aktif hizmet veren Çakır Bağları, Çakır Bağ Evi olarak da otel hizmeti vermekte.Burada eşi Sevinç Çakır ile birlikte bir hayallerini gerçekleştirdiklerini belirten Erol Çakır, "Kısa zamanda duyulduk ve keşfedildik çok kaliteli bir müşteri kitlemiz oluştu. Yarışmalar, paneller sanat galerileri, resim sergileri ,söyleşiler düzenlenmekte, senfoni orkestrası burada konser verdi. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Ayşe Kulin gibi ünlü kişilerin ziyaret ettiği bir mekan oldu Çakır Bağları. Çok olumlu tepkiler alıyoruz. Amerika, Almanya, Kanada, Kore ve Çin'den müşterilerimiz var. Biz bağlarımıza gelenleri müşteri gibi değil dostumuz gibi görüyoruz. En iyi duygularla ayrılsınlar diye bütün ekip olarak elimizden geleni yapıyoruz. Çakır Bağları bir aile işletmesidir. Yaz tatillerinde yurt dışında yaşayan kızlarımız da bize destek oluyorlar" demekte. Bu arada bağ ürünleri yurt dışında 4 gümüş 1 altın madalya almış.



KALABALIK ORGANİZASYONLAR

Burada yemek alanı geniş, dolayısıyla kalabalık organizasyonlar için çok uygun. Yazları üzüm bağlarının içinde enfes manzara eşliğinde tadına doyulmaz lezzetlerin tadına varıyorsunuz. Kışın şömine başında bağ manzarasında çok keyifli zamanlar geçirebiliyorsunuz. Bazen canlı müzik yapabiliyorlar. Öğlen ve akşam servisi bulunmakta. 4 odalı otel bölümünün müşterilerine kahvaltı verilmekte. Geniş bir mutfağa sahip, ünlü, işinin uzmanı şeflerle çalışıyorlar. İtalyan ve Akdeniz mutfağı hakim.



AKDENİZ MUTFAĞI HAKİM

Başlangıçlarda, bruschetta, dana carpaccio, peynir tabağı, karides mantı, kavunlu prosciutto... Salatalardan, Burratta, buffa manda burrata, harika bayıldım mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Caprese salatası, parmesanlı roka, enginarlı avakadolu roka, çilekli mangolu semizotu salatalarını deneyebilirsiniz. Meşe odununda pişen pizzaları muhteşem. Ben Margherita ve füme kaburga etli rucolayı denedim enfes. Enginarlı, 4 peynirli, funghi, pepperoni, tranç ve ev yapımı domates sosla yapılan burrata pizza çeşitlerini deneyebilirsiniz. Makarnalar; ravioli ricotta peynirli, taze ev yapımı gnocci, lazanya, enginarlı fettucine, bonfileli fettucine, deniz ürünleri linguine, kum midyeli spagetti, gorgozola soslu spagetti ve gulutensiz spagetti bulnyor. Risottolar; dört peynirli, karides limonlu ve mantarlı risotto çeşitleri mevcut. Ana yemekte; Dana yanağı denemenizi tavsiye ederim. Özel bir lezzet. Odun ateşinde 6 saat pişirilerek yapılmakta, tercihiniz etse mutlaka deneyiniz. Kuzu sırt, porçini mantar soslu bonfile, cotoletta, limon soslu levrek ve ızgara köfte de muhteşem. Tatlı olarak çikolatalı suflesini mutlaka deneyin harika bir lezzet. Limonlu panna cotta ve tiramusu çeşitleri mevcut.



Son söz; Bir hayal ile başlayan yolculuklarında güzel doğasıyla, dokusuyla, dingin, mütevazı, sakinliğin, huzurun son noktası olan Urla'da çok keyifli özel bir destinasyon ortaya çıkarmışlar. İki hukuk insanı Sevinç - Erol Çakır çiftini gastronomimizekatkılarından dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum.



SEZER ALTAN / LEZZET DURAKLARI