Güvenilirliğin adresi: Fenza Karavan

Alternatif tatil seçenekleri arasındaki karavan turizmi, son yılarda şehir hayatında uzaklaşmak ve tabiat ile iç içe zaman geçirmek isteyenlerin talebiyle hızla gelişiyor. Pandemi sürecinde karavanlara ilgi gösteren çok sayıda kişi, satın alma ya da kiralama yoluyla bu tatil seçeneğini değerlendiriyor. Türkiye çapında 5 bine yakın karavan sahibi bulunuyor. İzmir'in dikkat çeken markası FU Group'un sahibi işadamı Fevzi Uzun'un Üniversite mezunu kızı Sude Uzun, aynı çatı altında faaliyet gösteren Fenza Karavan, karavan dünyası ile ilgili çok önemli bilgiler verdi. Karavanda yaşamanın en büyük avantajının hareket özgürlüğü olduğunu belirten Fenza Karavan Yönetim Kurulu üyesi Sude Uzun, 'Pandemi sürecinde kalabalıktan uzak tatil yapmak isteyenler, tercihlerini karavandan yana kullanınca talep patlaması yaşandı. Babama ait FU Group çatısı altında kurduğumuz Fenza Karavan ile günden güne büyüyoruz' dedi.

İNSAN KAYNAĞI VE ÜRETİM ODAKLI

FU Group çatısı altında faaliyetlerine başlayan Fenza, sahip olduğu bilgi, teknik ve dinamik insan kaynağı ile üretim performansını artırarak operasyonlarını verimli bir şekilde yürütüğünü vurgulayan Sude Uzun, "Verimli, rekabetçi üretim portföyü ile değer yaratan ve operasyonlarında çevre ile uyumlu teknolojileri kullanan Fenza Karavan, müşteri odaklı yönetim yaklaşımıyla hareket ederek ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı hedefliyoruz. FU Group çatısı altında faaliyetlerine sürdüren Fenza, sahip olduğu bilgi, teknik ve dinamik insan kaynağı ile üretim performansını artırarak operasyonlarını verimli bir şekilde yürütüyor" diyerek önemli bilgiler verdi.

AB STANDARTLARI VE BELGELER

AB standartları ve belgeleri ile üretimi yapan Fenza Karavan'ın Sarnıç'ta bulunan fabrikasında değişik modeller ve kişiye özel üretim yaptıklarını belirten genç girişimci Sude Uzun, "İstanbul'da katıldığımız fuarda büyük ilgi gördük. Yurt dışından bir çok firma ile anlaşmalar yaparak yurt dışı üretimi içinde hazırlıklara başladık. Amacımız tamamen yerli üretim karavanlarımız ile dünya karavan piyasasında söz sahibi olmak. Türkiye de belli bölgelere şartlar oluşması durumunda bayilik verebiliriz. Karavanlar için yol yardım ve servis hizmetleri çalışmalarımız da yakında tamamlanacak' dedi.

TEKNİK BİLGİLER

● Şase Uzunluğu / 645 cm,

● İç Uzunluk / 515 cm,

● İç Genişlik / 225 cm,

● İç Tavan Yüksekliği / 205 cm,

● Dış Genişlik / 235 cm,

● Hareket Halindeki Kütle / 1500 Kg. Şase

● Yatak Sayısı (Yetişkinler -Çocuklar) / 4 Kişilik

● Yatak Ölçüsü, Oturma Alanı / 210 x 140 cm

● Ebeveyn Yatak Ölçüsü / 140 x 190 cm

BANYO VE TUVALET ÖZELLİKLERİ

● Heki 30*30 ( Çift Yönlü Havalandırma ve Aydınlatma)

● Duş Seti, Duşa Kabin, Lavabo ve Aynalı Banyo Dolabı.

● Lamine Kaplı Marin Kontra Plak

● Dıştan Kasetli Tuvalet Sistemi (Thetford Marka.)

● Su Isıtıcısı





GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ

● 1000w Ups İnverter.

● 100Ah Jel Akü.

● 20A Mppt.

● 340 Watt Monokristal Güneş Paneli.





MUTFAK ÖZELLİKLERİ

● Lamine Kaplama Marin Kontra

Plak Mutfak Tezgahı

● Buzdolabı 12V 90 Lt.

● Çatal-Kaşıklık Çekmeceler

● Cam Kapaklı İkili Gazlı Ocak

● Cam Kapaklı Krom Evye (Teleskopik Batarya.)

● Mutfak Tezgah Aydınlatması

● LED Ambiyans Işıklandırması.





SU TESİSATI

● Temiz Su Tankı 105lt.

● Portatif Pis Su Tankı 24lt.

● Temiz Su Analog Gösterge.

● Hidrofor Su Pompası

YAPI

● MonoBlock Fiber Gövde

● 19mm Yanmaz Alüminyum Kauçuk Yalıtım Malzemesi

● Komple Akrilik veya Metalik Araç Boyası Gövde.

DIŞ ÖZELLİKLER

● Fenza Marka Cıvatalı Sistem Galvaniz Şase ve Fren Sistemi

● Alko Dingil 1.600 Kg

● Alko Frenli Kaplin Sistemi

● Temperli ve Pistonlu Karavan Camları

● Camlar için Sineklik ve Panjur, Gece ve Gündüz Işık Geçirmezlik

● Kapı Üstü LED Aydınlatma Lambası

● Su Almaz Havalandırma Menfezleri.

● Tente

● Barbekü Çıkışı

● Dış Duş

● City Water

● Dış Priz ( AC220V. DC12V. DC5V.)



İÇ MEKAN ÖZELLİKLERİ

● Heki 40*40 ( Çift Yönlü Havalandırma ve Aydınlatma.)

● Marin Kavak Kontra üstü Lamine Kaplama Mobilya

● Bas-çek Mobilya Kapak Aksesuarları Dolap Kapak Menteşeleri

● Katlanabilir Teleskopik Masa (4 Kişilik)

● Yatak Olabilen U Oturma Grubu

● Keten Terletmeyen Kaliteli Kumaşlar ( Yastıklar ve Döşeme)

● Deri Kapitone Tavan Döşemesi

● Su Almaz Havalandırma Menfezleri

● Webasto Ortam Isıtıcısı

AYDINLATMA VE ELEKTRİK YAPISI

● AC 220 volt ve DC 12 volt elektrik yapısı elektrik mühendislerince hazırlanmıştır

● Fenza marka krom kontrol paneli ve krom anahtarlar.

● Tüm elektrik sistemi ve aydınlatmalar uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmekte.

● Ambiyans Aydınlatmaları.

● Okuma Lambaları. ● USB Girişler. ● Her kullanılan elektrikli alet ve aydınlatmaya ayrı sigorta kullanılmıştır.

● DC bıçaklı ve DC otomatik sigorta olarak tesisat dağılımı yapılmıştır.

● AC elektrik tesisatında da otomatik sigortalar ve çarpılmaya karşı koruma röleleri kullanılmıştır.

● Dışarıdan şebekeye bağlantı ile akü şarjı yapılabilir.

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