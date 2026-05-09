Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP’yi bombaladı! Dikkat çeken ifadeler: 'CHP beni çok yordu'

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal açıklamalarda bulundu. Köksal, "Sayın Cumhurbaşkanı ile dün yarım saatten fazla bir süre görüştüm.
Salı günü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda AK Parti'ye katılıyorum. Memleketime hizmet için milletvekilliğini bırakıp belediye başkanı oldum. Ama CHP ile mücadeleden yoruldum.
Ben hizmet etmek istedim. Memleketime hizmet etmektir benim çabam. Ama CHP beni çok yordu" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'i de eleştiren Köksal, "Benim hakkımda ve eşimin hakkında hiçbir soruşturma yoktur.
Herhangi bir tehdit ya da baskı yok. Benim için 'Ya katıl ya da içeri atıl' denilmesi boş bir demagojidir. Böyle bir durum söz konusu değildir" dedi. Ayrıca Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak CHP yönetimince görevden alındı. Öte yandan, Köksal'a CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tehdit mesajı attığı iddiası da gündem oldu. Özel'in mesajında "2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü" ifadesinin yer aldığı aktarıldı.