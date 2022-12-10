Beyazperdede bu hafta

Bu hafta vizyona giren 6 filmden 5'i yerli yapımlardan oluşuyor. Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, Her Şey Dahil, Sil Baştan Kaynanam, Kurak Günler, Elif Ana ve Şeytanın Laneti (Hosts) bu hafta sinemalarda izlenebilecek filmler arasında.

NASREDDİN HOCA ZAMAN YOLCUSU

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu, gizlice bir ağaç eve girerek geçmişe giden iki hazine avcısının hikâyesini konu ediniyor. Hazine avcılarının geçmişe gittiğini öğrenen Nasreddin Hoca ise çocuklarla birlikte geçmişe gidip, hapishaneye girmiş olan hazine avcılarını ait oldukları zaman dilimine geri getiriyorlar. Fakat geri geldiklerinde dünyayı tamamen değişmiş bir şekilde buluyorlar. Bunun üzerine Nasreddin Hoca ve çocuklar her şeyi düzeltmek için tekrardan maceralı bir zaman yolculuğuna çıkmak zorunda kalıyorlar.

HER SEY DAHİL

Komedi filmi sevenlere kahkaha tufanı sunan Her Şey Dahil, dedelerinden kalan miras ile bir Ege koyu tapusu satın almaya çalışan kardeşlerin başından geçen komik olayları anlatıyor. Kardeşler koy için ödemeleri gereken son iki taksiti ödeyemeyince, taksitleri denkleştirmek için koyda bir tatil köyü açıyorlar. Müşterilere organik ve doğal bir tatil vadeden kardeşler, vadettiklerini gerçekleştiremeyince ortalık karışıyor.

SİL BASTAN KAYNANAM

Vizyona girecek bir diğer yerli komedi filmi olan Sil Baştan Kaynanam, iyi huylu bir gelin olan Ceylan'ın hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemesini konu ediniyor. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışıyor. Ancak bu sırada Ünal kendisini ikisi tarafından da ezilirken buluyor.

ELİF ANA

Semir Aslanyürek ve Kazım Öz'ün yönetmen koltuğunda oturduğu Elif Ana, geleceği önceden sezen ermiş bir kadınının hayatına odaklanıyor. Daha çocukken bile evden kaçarak dağlara ve mağaralar gidip yaşayan Elif Ana, hayatı boyunca herkese iyilik yapan birisidir. Muhtaç durumdaki insanlara yardım eden ve çevresindeki herkese şifa olan bu kadın, ne var ki ömrünün sonunda dünyanın en büyük kötülüğünü görüyor.

KURAK GÜNLER

Senaristliğini ve yönetmenliğini Emin Alper'in yaptığı dram filmi Kurak Günler, kuraklık sorunuyla boğuşan bir kasabaya atanan savcı Emre'nin hikâyesini anlatıyor. Genç savcı Emre, belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında sürekli çekişmeler yaşanıyor. Filmin başrollerinde ise Selahattin Paşalı, Ekin Koç ve Erol Babaoğlu bulunuyor.

SEYTANIN LANETİ (HOSTS)

Adam Leader ve Richard Oakes'in birlikte hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı korku filmi Şeytanın Laneti, bir ailenin Noel gecesi komşularını yemeğe çağırmasını konu ediniyor. Fakat çağırdıkları kişi ailenin komşusu değil onun kılığına girmiş olan şeytani bir varlıktır. Aileye terör yaşatan bu varlık, ailenin gece boyunca hayal edemeyeceği olaylarla karşı karşıya kalmasına sebep oluyor.