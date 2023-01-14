Kasaplarıyla meşhur Ulukent’in balıkçısı

İnsanoğlunun uzun ve kaliteli yaşam bilinci arttıkça sağlıklı beslenmeye de ilgi giderek artmaktadır. Bu sağlıklı besinler içinde ilk sırada sağlıklı yağlardan zengin olan balık ve diğer su ürünleri bulunmaktadır.

Bu hafta lezzet durağımızda sizleri deniz kenarında olmayan daha çok et ve kasapları ile meşhur Menemen Ulukent'te sıra dışı bir balık restoranına götüreceğiz.Sezgin Bilmez, nam-ı diğer Sezgin Usta bir zoru başararak 7 yıldır emeklerinin karşılığını almış Ulukent'te bir lezzet adresi oluşturmuş. Sezgin Usta Balık Restoran 2015 yılında Menemen Ulukent İZBAN durağının karşısında hizmet vermeye başlamış. Ailenizle birlikte Türk ve Akdeniz mutfağından yemekler eşliğinde hoş bir akşam geçirmek, harika yemekleri ile kendinizi şımartmak istiyorsanız adresiniz Sezgin Usta Balık Restoran olsun.





AŞÇILIK BABA MESLEĞİ

Olağanüstü yerel ürünler ve zengin çeşitli yöresel gıdalar sizi büyüleyecektir. Popüler deniz ürünlü yemeklerinin veya balık yemeklerinin yanında içeceklerinizle keyif yapabilirsiniz. Meyveleri ve rüya gibi tatlıları yemek sonrası sizi hayran bırakacaktır. Kendi yorumlarını kattığı sıra dışı lezzetler ortaya çıkarıyor Sezgin Usta. Sağlıklı yemeklerin ne kadar lezzetli olabileceğini bizlere gösteriyor.

Sezgin usta bu sektörün adeta içinde doğmuş, aşçı bir babanın, 1960'lı yılların meşhur aşçılarından Pele Mustafa'nın oğlu. 1985 yılında sektöre Kordon Yengeç'te başlayan Sezgin Usta, Deniz Restoran gibi birçok ünlü restoranda garsonluk, şeflik yapmış. 2015 yılında kendi mekanını açarak çok sevdiği mutfağa, baba mesleğine dönmüş.

Sezgin usta çocuklarımdan sonra en çok değer verdiğim şey restoranım diyerek sevgisini dile getiriyor. Burada adeta yaşıyor, nefes alıyor. Yüreğini koyduğu restoran onun her şeyi olmuş. İşini aşkla, tutkuyla, sevgiyle yapmakta. Ortaya da lezzet harikaları çıkmakta. Sezgin Usta Balık Restoran'ın otantik iç mekanı da çok özel tasarıma sahip. Özenle tasarlanmış yeşillikler içinde keyifli nezih bir ortam. 150 kişilik mekanda özel otopark da mevcut.





USTANIN ÖZEL TARİFLERİ

İnsanlar buraya özel lezzetleri tatmak, aile ortamında dostları ile keyifli zaman geçirmek için geliyorlar. Müşterileri arasında doktorlar, iş insanları, Cumhuriyet savcıları üst düzey yöneticiler beyaz yakalılar gelmekte.

40 çeşit soğuk meze çeşidi bulunmakta. Bunun 20'si klasik her balık restoranında bulunan fava, yoğurtlu patlıcan, köz patlıcan, şakşuka, atom, deniz börülcesi, levrek marin, gibi meze çeşitleri.



20 çeşit ise Sezgin Usta'nın kendi spesiyali olan başka bir restoranda bulamayacağınız mezeler.

Bunlardan, Sezgin Usta mezesi, sarımsaklı yoğurt üzerine peynir rendelenip, kuru domates, bol ceviz, biber, nane ve dereotu ile servis edilmekte.

Köylü patlıcanı, iri şekilde doğranarak kızartılan patlıcan sarımsaklı domates sosu ile servis edilmekte.

Biber borani; sarımsaklı yoğurdun üzerine 5 çeşit biber ile servis edilmekte.

Sübye salata, peynirli patlıcan, patlıcan turşusu, Arapsaçlı şevketi Bostan, çok beğenilen fasulye pilaki ve yengeç salatası Sezgin Usta'nın kendi yorumunu katarak hazırladığı spesiyal mezeleridir.

Ara sıcaklarda enginarlı karides, Şevketi Bostanlı levrek, ahtapot, karides ve kalamar çeşitleri mevcut. Kabuklu midye, karides, ahtapot sarımsak domates sosu, limon ve kırmızı şarapla yapılan Sezgin Usta'nın özel spesiyali ise başka yerde bulamayacağınız ara sıcaklardan. Sütte balık, balık kavurma, balık buğulama da Sezgin Usta'nın özel spesiyallerinden.

Tatlı olarak ayva, kabak, kaymaklı ekmek kadayıfı, fırın helva, incir tatlısı, kazandibi ve katmer bulunuyor.

SON SÖZ; Büyük bir emek vererek yaşamını sevgisini adayarak zoru başaran Sezgin Usta'yı tebrik ediyorum. Mutfak kültürümüze gastronomimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

LEZZET DURAKLARI / SEZER ALTAN