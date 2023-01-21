Alsancak’ta birebir spor

KİŞİYE özel spor merkezi Studio Woo'yu İzmir'e kazandıran Öner ve Ezgi Bölükbaşı çifti, salonun açılışını kokteyl eşliğinde gerçekleştirdi. Alsancak'ta faaliyete geçen ve birebir derslerin verildiği işletme, Pazar hariç 6 gün boyunca sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında hizmet verecek. 16 yıldır İzmir'de spor antrenörlüğü yapan ve Türkiye'de ilk reformer pilates dersini veren 10 kişiden biri olan Öner Bölükbaşı, "Her insanın vücut özellikleri farklıdır ve ihtiyaçları da ona göre değişkenlik gösterir. Biz de bunun bilincinde olduğumuz için, gözetim altında kontrollü spor yapması gereken herkesin gelebileceği bir salon açmaya karar verdik. Burada hem izotonik makinelerle çalışıyoruz hem de pilates dersleri veriyoruz. Spor hizmetinin yanı sıra dışarıdan anlaşmalı olarak diyetisyen desteği de sağlıyoruz" dedi.

BÜTÜN SEVİYELERDE PİLATES

Ege Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu Atletizm Antrenörlüğü Bölümü mezunu olan, sonrasında spor sakatlıkları ve performans gelişimi alanında özel olarak çalışan, yurt içi ve yurt dışında birçok eğitimlere katılan, pilatesin bütün seviyelerinin eğitimine hakim olan deneyimli antrenör, pandemi döneminde spor salonlarının kapanması üzerine duraklama dönemine girdiklerini, ancak normalleşmeye döndükten sonra da böyle bir stüdyoyu hayat geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Studio Woo'nun açılmasında ailelerinin maddi ve manevi çok büyük katkısı olduğunu dile getiren Bölükbaşı çifti, kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ERCAN AKGÜN