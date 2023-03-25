Çiçekçi Kız’dan çocuklara masallar

"Çiçekçi Kız" lakaplı yazar Sona Polat Bilgin çocukların dünyasına üç yeni masal kitabı daha kazandırdı. Kardelen'in Hayali, Çocukluğumun Çalınmış Uykuları, İçimdeki Yaramaz Çocuk gibi öykü kitaplarının yanı sıra masal, anı, günlük ve deneme türlerinde de çok sayıda kitapları olan yazar Sona Polat Bilgin, çocukların dünyasına katkı sunmaya devam ediyor. Son olarak kendi kurduğu Yaramaz Çocuk Yayınevinden 'Küçük Ayı Aşina', 'Gülmeyi Unutan Maymun' ve 'Kendini Beğenmiş Sıpa' isimli üç masal kitabı birden çıkarttı.



TAM BİR KARDELEN YAZAR

İzmirli çizer Murteza Albayrak tarafından resimlenen masal kitaplarının yayın danışmanlığını gazeteci - yazar Yunus Bekir Yurdakul'un, editörlüğünü ve sanat danışmanlığını ise Emek Yurdakul'un üstlendiği masal kitapları kitapçıların raflarında yerini aldı. Her yönüyle son derece titiz bir çalışma süreci geçirdiklerini belirten Sona Polat Bilgin, "Kitapların kapağından içeriğine kadar tüm ekip arkadaşlarımla birlikte çok titiz çalıştık. Emek veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Ben, paylaştıkça çoğalıyorum. Masalların devamı da gelecek. Eminim hem ebeveynler hem de çocuklar çok sevecek" dedi. Tam bir kardelen olan Ardahan doğumlu yazar Bilgin, "Eğitime ve öğrenmeye çok önem veriyorum. Lise eğitimim yarım kaldı. Yıllar sonra liseyi dışarıdan okudum. Geç yaşta da olsa üniversiteyi bitirdim ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda memur olarak çalışıp, emekli oldum. Çalışırken bile üretmeye, yazmaya devam ettim. Kumbaramda biriktirdiğim paralarla kitaba erişemeyen köy okullarındaki çocuklara kitaplar alıp gönderdim. Çocuklar benim dünyam" diyerek çocuklar için yazmaya devam edeceğini söyledi. ÖYKÜ ve masal kitaplarının yanı sıra anı, günlük, deneme, müzikal oyun olmak üzere otuza yakın kitabı bulunan Bilgin, UNESCO ödüllü bir yazar. 2014 yılında Eskişehir'de, UNESCO ve Eskişehir Valiliği işbirliğinde düzenlenen Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında yazdığı öykülerden oyunlaştırdığı 'Alkışlanacak Kadınlar' müzikali UNESCO tarafından da ödüle layık görüldü.



MELİH DEMİRTAŞ

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