Tatlı fabrikanın yöresel lezzetleri

Bir rahmet ve mağfiret ayı olarak bildiğimiz Ramazan, bütün Müslümanlar tarafından özlemle beklenir, haftalar öncesinden hazırlıklar yapılır, bir ay boyunca dolu dolu yaşanır ve gidişinden itibaren, gelecek yılın Ramazan'ı beklenmeye başlanır. İftar sofraları, ramazanın kültür zenginliğine katkıda bulunan en önemli etkinliklerdendir. En sade yaşayan ailelerden en şatafatlısına kadar, herkesin iftar sofraları Ramazan ayında dolup taşar. Bu hafta lezzet durağımızda iftar sofralarınızın vazgeçilmezi tatlıların sultanı baklava var. Gaziantep baklavasının İzmir'deki temsilcisi İzmir'in tatlı sanatçısı Ağam'ı yazdım. 40 katlı lezzet baklavada bir tarih yolculuğu da saklı. Ağam bu yıl 45. yılını yeni üretim tesisinde kutluyor. İzmirlilerin "tatlı eseri" olarak, hayranlık uyandıran marka İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesinde yer alan yeni modern tesisi fabrikasında ayda ortalama 5 ton üretim yapıyor. Foça'daki Sakıpağa tesislerinde ise 20. şubesini açıyor.Gaziantep Mutfağı, yüzyıllardan beri topraklarında hüküm süren medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyan evrensel bir zenginliğimizdir. Tarihi zenginliği ve coğrafi konumuyla ülkemizin en önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Gaziantep, yemeklerinin çeşitliliği ile Türk Mutfak Geleneğini renklendiren özgün bir kültürel yapı ortaya koymaktadır. Ağam'ın ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesindeki yeni üretim tesisinin önünde Gaziantep mutfağını yaşatacak, şehrin meşhur lezzetlerini en doğal haliyle sunmayı amaçlayan bir yöresel restoran açacaklarını belirtti. Murat, "Unesco tarafından yaratıcı mutfaklar konusunda koruma altına alınan, Gaziantep mutfağını en iyi şekilde temsil etmek ve misafirlerimize bir lezzet patlaması yaşatmak için yola çıkıyoruz. Ağam markasının kalitesine yakışır, değerlerini yaşatan bir restoran açmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en iyi lezzet noktalarından biri olmak için yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi.Ağam, eşsiz baklava çeşitlerinin yanında kadayıf, su böreği, süt tatlıları ile çikolata ve dondurma çeşitleri de sunuyor. Yörenin kaliteli ürünleri ile yılların bilgi birikimi ve ustalığı birleşince ortaya muhteşem bir lezzet çıkıyor. Bunu sürdürülebilir şekilde, sevgiyle, tutkuyla yapınca da İzmir'in gurur duyduğu 'Ağam' markası ortaya çıkıyor. İzmir'in 'Tatlı Sanatçısı' Ağam'ın, Gaziantep'in yetiştirdiği en değerli tatlı ustalarından Yaşar Murat, çocukluğundan beri kalbindeki İzmir sevgisi nedeniyle İzmir'de yaşama ve çalışma kararı alarak, 1978'de ailesiyle birlikte İzmir'e taşınır ve Ağam Baklavalarını kurar. Ağam, şu an onun yetiştirdiği oğulları; Ömer, Veysel ve Cevdet Murat tarafından yönetiliyor. Ağam'da bütün ürünler su ve şeker hariç yöresinden alınıyor. Baklavada en önemli unsur kullanılan yağ ve fıstıktır. Yağ Urfa'dan, ilkbaharda 15 çeşit körpe otu yiyen hayvanlardan alınmaktadır. Baklavada kullanılan fıstığın tamamı ise Antep'in en özel boz fıstık çeşitlerinden seçiliyor. Baklavanın unu, durum buğdayından ve sadece Ağam için üretiliyor. Su böreğinin içine Antep'in keçi peyniri mozeralla ile karıştırılarak konuluyor. Dondurmanın salebi ise Kastamonu ile Akmaden Yozgat yörelerinden getirilerek karıştırılıyor.Kalitede, 'kazancın çokluğu değil sürekliliği önemlidir' prensibini benimseyen Ağam Baklavaları ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat, "Ağam markasının olmazsa olmazları üretimde kalite, ticarette dürüstlük, çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kanunlara saygı, üzerinde büyüdüğümüz topraklara, ülkemize sadakattir. Şirketimizin 45 yıldır istikrarlı ve güvenli büyümesi, yönetim kurulumuzun geleneklerine bağlı çalışmaları sayesinde; gelecekte de aynı istikrarla, aynı güvenle devam edecektir. Yaşar Murat tarafından bu ilkelerle kurulmuş olan Ağam, sadece sıra dışı ürünleriyle değil, örnek gösterilen ilkeleriyle de tanınır" diyor. İzmir'de büyümeye devam edeceklerini belirten Ağam ailesi mağazaları faaliyette ve paket servisiyle hizmet veriyor.