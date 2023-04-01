Enkazdan kurtuldu şampiyon oldu

ADIYAMAN Gölbaşı'ndaki evinde "asrın felaketi"ne uykuda yakalanan Topaloğlu, yıkılan enkazın altından yara almadan kurtuldu. Deprem bölgesinden tahliye edilerek ailesi ile Aydın'ın Nazilli ilçesine yerleşti. Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydını gerçekleştiren depremzede Topaloğlu, burada oryantiring ile tanıştı. Aydın'da düzenlenen Afrodisias Antik Kenti Aydın Okul Sporları'nda, kısa süre önce tanıştığı oryantiring ile altın madalya kazanarak dereceye giren 15 yaşındaki depremzede Harun Topaloğlu, şimdi Türkiye'yi temsil edeceği uluslararası organizasyonlara hazırlanıyor.

EN BÜYÜK HAYALİ MİLLİ OLMAK

Topaloğlu, "Çok zor günlerin ardından bölgeden tahliyemiz buraya yani Nazilli'ye yapıldı. Kayıt olduğum Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yeteneğimin oryantiring üzerine olduğunu fark ettim. Öğretmenlerim ve takım arkadaşlarımla çok kısa süre önce tanışmamıza rağmen, hiç yılmadan antrenmanlarda çok büyük bir gayretle çalıştım. Ümit ediyorum ki bir gün sırtıma milli formayı geçirebilirim. Şuanda tek hayalim bu" dedi.