Atadan gelen lezzet

İzmir köklü geçmişi, tarihi, yemek çeşitliliği, coğrafi koşulları ve mutfak kültürü ile gastronomi destinasyonu olma potansiyeline sahiptir. Son yıllarda İzmir'in gastronomi potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik pek çok çalışma yapılmaktadır.Farklı mutfak kültürlerinin en gözde adreslerinden birisi olan İzmir'de doğunun eşsiz lezzeti cağ kebabı da oldukça meşhurdur. Erzurum'un Oltu yöresine ait bir kebap çeşidi olan cağ kebabı, sanıldığı gibi sadece dönerin yatık hali değildir.İzmir'de sadece süt kuzudan yapılan, cağ kebabı aslında bir sokak lezzeti. Eşkıya kebabı olarak da bilinen cağ kebabı, eskiden suç işleyip dağlara kaçanlar tarafından yapılan bir yemek olarak ortaya çıkmış. Dağda yaşayan kaçaklar, hızlı yemek için ağaçtan şişlere bezle yanları sıkılarak yapılıyormuş.Kılıç ve kama ile kesilerek yine ağaç dallarından yapılan şişlerle servis ediliyormuş.Dönerin atası cağ kebabıdır. Cağ kesmek bir sanattır, ustalık gerektirir.Cağ kebap yatık, döner ise dik durduğu için yağ aşağı akar bu da kurumaya yol açar. İskender de buradan çıkmış.Bugün lezzet durağımızda, bir coğrafyada gelenek haline gelmiş, kültüre yerleşmiş ve halk tarafından diğer yemeklerden üstün tutulan, Erzurum mutfak kültürünün en önemli geleneksel ürünü var. Biz de sizi Erzurumluların bağımlılık derecesinde sevdiği, misafirlere ikramını bir şölen havasında yaptığı, kentin kimliği ile özdeşleşen coğrafi işaretli ürünü Oltu cağ kebabının İzmir'deki yeni adresi Atadan Cağ Kebap'a götüreceğiz.İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil kapısının karşısında yer alan mekan iki katlı.Özel toplantı salonlarının bulunduğu 200 kişilik şık mekanda ön ve arka bahçe bulunuyor.Ayrıca otopark sorunun da düşünmenize gerek yok.Sabah 08.00'de enfes çorba çeşitleri ile başlayan serviste, talep eden özel gruplara kahvaltı da sunuluyor.Gece 23.00'e kadar da servis devam ediyor. Dekorasyonda renklerin uyumu ve dizaynı çok iyi, ferah. Şeffaf bir mutfak var. Üç arkadaş Dr. Ferit Sarı, Fatih Uçar ve Elif Bekleemir'in birlikte yola çıkarak kurduğu bir mekan. Fatih bey aslen Erzurum Oltulu. Fatih bey 3. kuşak temsilci, onun için ismi mekanın Atadan olmuş. Bana çok soruyorlar cağ kebap nerde yenir diye.O meşhur yerleri sevemedim ve önermedim. Çok az yer önerebiliyordum.Şimdi Atadan Cağ Kebabı gönül rahatlığı ile öneriyorum, denemenizi tavsiye ederim.Oltu Cağ Kebabı, Erzurum'un mutfak kültürünün en önemli geleneksel ürünüdür, sadece küçükbaş hayvan (kuzu) etinden yapılır. Cağ kebabı sadece tuz, karabiber ve soğanla marine edilir. Et, öncesinde soda veya su ile bir gün suda bekletilir sonra arasına baharat ve soğan katılır. Tabii bu hazırlığın kabaca anlatımı, elbette detayı vardır.Erzurum'un müthiş lezzeti cağ kebabı yanında soğan, domates, sivri biber, tandır ve lavaş ekmeği ile birlikte servis edilir, mukavvi öğünler için vazgeçilmez bir lezzettir. Özellikle de et severler için... Atadan Cağ Kebabı'nın kalitesinin, lezzetinin sırrı; Cağ kebabında asla ve kata dana eti olmaz.Kuzu etinin böbrek yatağını göğüs gerdan kısmını kullanırsanız kokar.But, küşleme, iç pirzola ve kaburga kullanınca hem kokmuyor hem lezzet geliyor.Atadan Cağ Kebabı'nın farklarından birisi de kendilerine ait özel marinasyonları.İç sinirlerini alıyorlar. Şişe dizmeleri de farklı. Eti ince açıyorlar, kesimi de farklı.Eti yormadan kesim yapınca suyu içerisinde kaldığı için lezzetli oluyor. Bıçağı yatay ya da dikey kullandığınızda lezzet ve kalite değişiyor.Bıçağı dikey kullanırsanız sinir kalır. Yatay kullanınca daha lezzetli olur. Balıkesir'in kıvırcık kuzularının 4-5 aylık kaba etli kuzu olması gerekiyor.Ette rakım ve hava da önemlidir.Burası "0" rakım burada kuzunun belirli bölümleri kokar.Erzurum'da rakım yüksek olduğu için kuzu eti kokmuyor.Mezeleri kavrulmuş ve sumaklı soğan, Antep ezme, kırmızı lahana ikram olarak verilmekte. Çorbaları da efsane... Kemeraltı'nda ömrünü bu işe vermiş Mehmet Usta'nın yaptığı çorbalar harika, özellikle tavuk suyu efsane mutlaka denemelisiniz.Mercimek, ezogelin ve kelle paça çeşitleri de bulunuyor.Mekanın spesiyallerinden birisi de Gavurdağ salatasına farklı bir yorumu.Kullanılan malzemelerin oranlarını iyi ayarlıyorlar, taze ve özel malzemeler kullanıyorlar, nar ekşisini bizzat kendileri yapıyorlar. Ürünlerini kendileri pazardan bizzat alıyorlar.Antep usulü tatlı çeşitlerinden havuç dilimi ve burma kadayıfı bilinen bir Antepmarkasından alıyorlar. Ben özellikle burma kadayıfa bayıldım. Hamsiköy sütlacını da deneyebilirsiniz.