KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR! 41 İLE SARI KODLU UYARI | İstanbul dahil pek çok ile kritik uyarı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 41 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. İstanbul 'da Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak yağışların Pazar sabahı 05.00'e kadar sürmesi beklenirken, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. Peki, sarı kodlu uyarı hangi illeri kapsıyor ve sıcaklıklar kaç dereceye kadar çıkacak? Detaylar…

Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sel, su baskını ve heyelan riskine karşı tedbir çağrısı yapılırken, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

BAKAN MURAT KURUM'DAN 41 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın 41 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarılara göre, 5 il için turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu alarm verildi.

Yetkililer; kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.