KUVVETLİ YAĞIŞ GELİYOR! 41 İLE SARI KODLU UYARI | İstanbul dahil pek çok ile kritik uyarı

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle 41 il için sarı ve turuncu kodlu alarm verildi. İstanbul'da Cumartesi öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak yağışların Pazar sabahı 05.00'e kadar sürmesi beklenirken, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz için fırtına uyarısı yapıldı. Peki, sarı kodlu uyarı hangi illeri kapsıyor ve sıcaklıklar kaç dereceye kadar çıkacak? Detaylar…
METEOROLOJİ'DEN 41 İL İÇİN SAĞANAK VE FIRTINA UYARISI!
Türkiye genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 41 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. İstanbul başta olmak üzere birçok bölgede sel, su baskını ve heyelan riskine karşı tedbir çağrısı yapılırken, Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.
BAKAN MURAT KURUM'DAN 41 İL İÇİN YAĞIŞ UYARISI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın 41 ilde sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan uyarılara göre, 5 il için turuncu kodlu, 36 il için ise sarı kodlu alarm verildi.
Yetkililer; kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ise özellikle Anadolu Yakası'nda yağışların etkisini artırarak yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşacağı tahmin ediliyor.
Yağış miktarının bazı bölgelerde metrekareye 50 ila 100 kilogram arasında olabileceği belirtilirken, sel, su baskını, heyelan ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı. Özellikle su birikintilerinin oluşabileceği bölgelerde yaşayan vatandaşların gerekli önlemleri alması istendi.
MARMARA VE BATI KARADENİZ'DE KUVVETLİ FIRTINA BEKLENİYOR
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, 17 Ekim Cumartesi akşam saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın kuzeyi ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde batı ve kuzeybatı yönlerden saatte 60 ila 80 kilometre hızla fırtına esecek.
Gece saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, sabah saatlerinden itibaren ise Kastamonu'nun kuzeyi, Sinop çevreleri ve Samsun'un iç kesimlerinde rüzgârın saatte 70 ila 90 kilometre hıza ulaşması bekleniyor. Kuvvetli fırtınanın çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtilerek vatandaşların tedbirli olması istendi.
EGE BÖLGESİ'NDE HAVA NASIL OLACAK?
Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu geçmesi beklenirken, İç Ege ve Muğla çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Güney Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli rüzgâr eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'nin tahminlerine göre bazı illerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
Afyonkarahisar: 11 derece
Denizli: 18 derece
İzmir: 20 derece
Muğla: 19 derece
Afyonkarahisar'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Denizli ve Muğla'da öğle saatlerinden itibaren yağışların etkili olacağı öngörülüyor. İzmir'de ise havanın çok bulutlu geçmesi bekleniyor.