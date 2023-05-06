Limon Köyiçi, sezonu Dalkılıç ve Berkay ile açtı

Alaçatı klasiği haline gelen, kaliteli müzik ve yemeği bir arada sunan Limon Köyiçi sezonu açtı. Ramazan Bayramı ve Alaçatı Ot Festivali kapsamında birbirinden değerli isimler ve Ot Festivali'ne özel menülerle Limon Köyiçi yine vazgeçilmez oldu. Sezon açılışını Ramazan Bayramı ve Ot Festivali ile yapan Limon Köyiçi'nde Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Dalkılıç sahne aldı.

Dalkılıç bayramın son gününde Happy Hour'da bayram coşkusunu zirveye taşıdı. 12. Alaçatı Ot Festivali kapsamında ünlü şarkıcı Berkay izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Bayram tatilini Alaçatı'da geçiren seçkin misafirler, Şef Eyüp Gül'ün leziz yemekleriyle damak ziyafeti yaşarken DJ Murat Tokuz performansı ile doyasıya eğlendi. Limon Köyiçi'nin kurucu ortaklarından Yasin Becek, "12. Alaçatı Ot Festivali'nin ruhunu yansıtmak amacı ile misafirlerimiz için Ege otlarıyla ayrıca özel bir menü oluşturduk. Harika lezzetler ve büyük bir heyecanla bayram tatilini geçirdik. Sezona hazırız" dedi.