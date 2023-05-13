Camdan tasarlanan giysiler büyüledi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7.'sini düzenlediği Uluslararası Denizli Cam Bienali çerçevesinde Türkiye'nin ilk ve tek giyilebilir cam defilesi yine büyük beğeni topladı. Birbirinden özgün tasarımların sahne aldığı defilede 28 cam sanatçısı eserlerini ilk kez podyumda sergiledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Karma Tasarım Atölyesi işbirliğinde düzenlenen Denizli Büyükşehir Belediyesi 7. Uluslararası Denizli Cam Bienali çerçevesinde Kanadalı cam sanatçısı Laura Donefer'in 1989 yılından beri gerçekleştirdiği efsane cam defilesi "GlassFashion Show" ilk kez Türk cam sanatçılarınca 6. Uluslararası Denizli Cam Bienali'nde görücüye çıkmıştı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne dek Denizli'nin her yerinde yapısal olmak üzere birçok hizmetleri gerçekleştirdiğini, sadece yapısal değil, vatandaşların ruhuna, gönlüne, özüne yönelik kültür sanat faaliyetlerini de yaptıklarını söyledi.

Başkan Osman Zolan, "İşte bu güzel salonu inşa ettik. Artık elimiz rahatladı ve her türlü kültür, sanat faaliyetleri yapabileceğimiz bir alanımız oldu. Bugün ayrı bir sanat etkinliği ve güzellik icra ediyoruz. 2011'de başlattık ve bu yıl 7. Cam Bienalimizi gerçekleştiriyoruz. 12 ülkeden 100 sanatçı ile Cumhuriyetimizin 100. yılında cam bienalimizi yapmak istedik ve hamdolsun başardık" dedi.

SEBAHATTİN ALP