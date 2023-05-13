Leoparın muhteşem dönüşü

Sev ya da sevme leopar deseni sezonun ana trendlerinden. Modanın vazgeçemediği leopar, dönem dönem ortaya çıkıp dönem dönem sessizliğine gömülüyor. 50'ler, 60'lar, 80'ler derken her yıl farklı stillerle gündeme gelen leopar, deyim yerindeyse bu yıl altın çağını yaşıyor.

Leopar elbise kombini ile şıklığı tek biri dokunuş ile elde etme imkanını yakalayabilirsiniz. Leoparın kullanımı sırasında siyah topuklu ayakkabıların tercih edilmesi elde edilecek görünüm kaliteli ve klas bir hale dönüştürecektir.

Şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olan şeyin fantezi, çekicilik ve bizi harika hissettiren şeyler olduğunu düşünürsek; tam da olması gerektiği yerde!

FULYA TANYOL