İzmir'de şoke eden operasyon! Cezaevinde yarım asır geçirecek

58 YIL 5 AY 7 GÜN CEZA



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, aranan şahıslara yönelik başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Dün gerçekleştirilen uygulamalar ve denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan Ö.B. isimli şahsın Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan detaylı sorgulamada, Ö.B.'nin 'Gece Vakti Yağma' ve 'Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması' suçlarından arandığı tespit edildi. Şahsın dosyasını inceleyen polis ekipleri, Ö.B. hakkında tam 58 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.