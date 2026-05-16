İzmir'de akılalmaz olay! Bir evden 10 ton çöp çıktı: Herkes şok oldu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde, çevreye rahatsız edici koku yaydığı tespit edilen bir evde biriktirilen yaklaşık 10 ton çöp ve kullanılmayan eşya, temizlik ekipleri tarafından temizlenerek boşaltıldı.
DAİRE ÇÖP VE EŞYALARLA DOLUYDU
Yapılan açıklamaya göre, Kemal Reis Mahallesi'ndeki bir daireden çevreye kötü koku yayıldığı şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Adreste inceleme yapan ekipler, dairenin çöp ve atıl durumdaki eşyalarla dolu olduğunu belirledi.
EV VE ÇEVRESİ TEMİZLİK YAPILDI
Temizlik işleri ekipleri söz konusu dairedeki 10 tona yakın çöp ve atıl durumdaki malzemeyi boşalttı. Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.