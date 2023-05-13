Müşterisiyken ortağı oldu

Saçlarına önem veren hanımlara hizmet için yola çıkan The Wow Saç Kaynak Merkezi, Hatice Kuşadalı ve Ethem Arslan ortaklığında Atakent'te kapılarını açtı. Ağırlıklı olarak mikro ve medikal saç kaynak uygulamasının yapıldığı işletmede, sir ve ağda hizmetleri hariç saç kesimi, renklendirme, fön, gelin başı, kalıcı oje, kaş-bıyık, manikür-pedikür gibi bir bayan kuaföründe olması gereken tüm işlemler sunuluyor.

Haftanın 7 günü 09.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan merkezin hayalini uzun zamandır kurduğunu belirten Hatice Kuşadalı, projeyi gerçekleştirip sevincini dostlarıyla paylaştığı için gururlu olduğunu söyledi. Açılışta kendilerini yalnız bırakmayan konuklara ve hazırlık süreci boyunca her türlü desteği sağlayan eşi Onur Kuşadalı'ya da teşekkür etti. Eco Organizasyon aracılığıyla düzenlenen açılışta, DJ Ahmet Öztürk'ün çaldığı parçalara Bora Kavrulmuş da perküsyon şovuyla eşlik etti.

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Asıl mesleği kamyon yetkili servisi olan ve 1.5 yıldır Ethem Arslan'ın eski çalıştığı kuaföre gidip işlem yaptıran Hatice Kuşadalı, "Saçlarıma kaynak işlemi için sadece ona gidiyordum. Çünkü piyasada hiç kimse onun kadar başarılı değildi. Ben arada kendisine şaka maksadıyla 'Gel beraber dükkan açalım' diyordum. O da biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu, bana haber vereceğini söylüyordu. Sonra bir gün kuaförü açmaya hazır olduğunu belirtti. Kendisinin müşterisiyken şimdi iş ortağı olduk" açıklamasını yaptı. Aslen Çorumlu olan ve 17 yıldır sektörde hizmet veren Ethem Arslan ise "Son 1 senedir İzmir'deyim. Hatice Hanım ile bu konuda iyi bir çalışma içerisine girebileceğimizin ışığını gördüm. O yüzden de birlikte yola çıkma kararı aldık" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN