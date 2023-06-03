İleri dönüşümün adı: Kırkyama

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde giyim öğretmeni Zeynep Özkan, eskiyen kumaşları, kendi yaratıcı tekniğini kullanıp kırkyama ile çanta, şapka, yastık, masa örtüsü, aksesuar malzemesine dönüştürüyor. Tecrübelerini kursiyerlerle paylaşan Özkan, üreterek sıkıntı ve stresle baş etmeyi öğrendiğini söyledi. Giyim öğretmeni Zeynep Özkan, geri dönüşümde harikalar yaratıyor. Yapmış olduğu çalışmalarda eskiyen ya da kullanılmayan kotlar, giysiler, kravatlar, perdeler, masa örtüleri, kumaş parçaları, ipleri değerlendiren Özkan, yaratıcılık yeteneğini kullanarak kırkyama tekniği ile ortaya muhteşem eserler çıkarıyor.



STRESE KARŞI ÜRETİM

Özkan'ın çantalar, yatak örtüsü, şapka, yastık, masa örtüsü, yelek, anahtarlık ve çeşitli aksesuar malzemelerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Kırkyama yöntemi ile birbirinden şık ve trend ürünler ortaya çıkartan Özkan, Kuşadası'nda el işlerine meraklı kadınlara de kırkyama tekniğini öğretiyor. Özkan'ın kırkyama tekniğini öğrettiği kadınlardan oluşan kursiyerlerin el emeğiyle yaptığı ürünlerin yer aldığı "İleri Dönüşüm ve Yaratıcı Çalışmalar "konulu sergi Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği'nin bahçesinde açıldı. EKODOSD'un Çarşamba söyleşisine konuk olan giyim öğretmeni Zeynep Özkan, ileri dönüşümle ortaya çıkan eserler hakkında bilgi verdi. Özkan "Yıllardır Kuşadası'nda Kursiyerlerimle birlikte kısıtlı imkanlara rağmen kırkyama yapıyoruz. Bizimkisi kumaşlara ve renklere olan bir sevda aslında. Kursiyerlerime minicik dokunuyorum ve onlar şahaneler yaratıyorlar. Daha çok eski yıpranmış modası geçmiş kıyafetleri atmaya kıyamıyoruz. Doğaya ekonomiye katkı sağlıyoruz. Kırkyamada birçok teknikle eskiyen küçülen modası geçen kıyafetleri evde sandık bekleyen kanaviçeler danteller ve oyalarla buluşturarak özgün tasarımlarla yeniden hayat veriyoruz. İleri dönüşüm yaparak daha kullanışlı kıymetli ürünler üretiyoruz. Çalışmalarımız dekoratif ev eşyaları, çantalar, örtüler, şapkalar ve yaşama dair birçok üründen oluşuyor. Üreterek sıkıntı ve streslerimizle baş etmeyi öğreniyor paylaşmayı ve sosyalleşmeyi sağlayarak toplum hayatına katkı sunuyoruz" dedi. Serginin sonunda harika eserleri yaratan kursiyerler adına giyim öğretmeni Zeynep Özkan'a, kursiyerlerden Meliha Güney tarafından EKODOSD'un teşekkür belgesi takdim edildi.



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