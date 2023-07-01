Aliağa’ya yıldız yağmuru

'Aliağa Sanat Günleri' kapsamındaki yaz konserleri, yarın başlıyor. İki ay boyunca her cumartesi birbirinden ünlü sanatçılar Aliağa'da konser verecek. Aliağa Belediyesi ile SOCAR Türkiye iş birliğinde hazırlanan, Aliağalılara müzik ziyafeti yaşatacak yaz konserlerinin ilk haftasında Türk Müziği'nin efsane ismi İbrahim Tatlıses, Gülben Ergen ve komedyen Şafak Sezer, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'nda yarın saat 21.30'da sevenleriyle buluşacak.

Aynı sahneyi paylaşacak olan İbrahim Tatlıses ve Gülben Ergen, en sevilen, unutulmaz şarkılarıyla yaz konserlerinin açılışını muhteşem bir konserle yapacak. Komedyen Şafak Sezer ise esprileriyle konsere renk katacak. Sonraki haftalarda ise Nil Karaibrahimgil, Çakal & Reckol, Sıla, Manga, Dedublüman, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici, Zeynep Bastık, Emir Can İğrek, Uğur Aslan ve Zara Aliağalılarla buluşurken yaz konserlerinin kapanış konserini ise Ajda Pekkan verecek.

İZBAN'A EK SEFER

İki ay boyunca İzmir'den Aliağa'ya gelmek isteyen vatandaşların geri dönüşlerinde kolaylık sağlanması amacıyla İZBAN seferlerinde Aliağa-İzmir yönlü ulaşıma ek sefer konulacak. Buna göre 1 Temmuz- 31 Ağustos tarihleri arasında Aliağa'dan İzmir yönüne son kalkış saati 00.40, Alsancak varış ise 01.45 olacak.

'ALİAĞA SANAT GÜNLERİ' YAZ KONSERLERİ TAKVİMİ ŞÖYLE;

- 2 Temmuz Pazar: İbrahim Tatlıses & Gülben Ergen & Şafak Sezer - 8 Temmuz Cumartesi: Nil Karaibrahimgil - Çakal & Reckol - 22 Temmuz Cumartesi: Sıla - 29 Temmuz Cumartesi: Manga & Dedublüman - 5 Ağustos Cumartesi: Ümit Besen & Cengiz Kurtoğlu & Arif Susam - 12 Ağustos Cumartesi: Hakan Altun & Hüsnü Şenlendirici - 19 Ağustos Cumartesi: Zeynep Bastık & Emir Can İğrek - 26 Ağustos Cumartesi: Uğur Aslan & Zara - 30 Ağustos Çarşamba: Ajda Pekkan