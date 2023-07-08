Avrupa’nın en büyük lokomotif müzesi İzmir’de

Tarihe ışık tutan Çamlık Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi, hafta sonları 'kara tren'leri görmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. Müzede aralarında dünyada 2 adet bulunan ve odunla çalışan İngiliz yapımı bir lokomotif de var. Türkiye'deki en büyük açık hava demiryolu müzesi Müzesi Efes Selçuk'a 7 km uzaklıktaki Çamlık Köyü'nde meraklılarını bekliyor. 1997'de hizmete giren Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesindeki tren koleksiyonu Avrupa'daki en büyük buharlı lokomotif koleksiyonlarından biri. 1937 yılında Atatürk Çamlık'a "Ege Manevralarını" izlemek için geldiğinde kullandığı vagon, tüm donanımlarıyla burada sergileniyor. Müzede, tarihe tanıklık etmiş 30 lokomotifin yanısıra, 4 vinç, su pompaları, motorin taşıma tankı, 1 açık ve 1 kapalı yolcu vagonu, su cenderesi, tamir atölyesi, 1850 yılından kalma bir tuvalet ve 900 metre uzunluğunda eski bir tünel de yer alıyor.

50 DÖNÜM ÜZERİNDE KURULU

Müzede, en eskisi 1887 model olan ve saatte 28 kilometre hız yapabilen, en yenisi ise 1952 yılında üretilen 32 buharlı lokomotif bulunuyor. Lokomotifler arasında, dünyada aynı modelden iki adet kaldığı belirtilen odun kazanlı İngiliz yapımı buharlı lokomotif de yer alıyor. 50 dönümlük alandaki müzede, lokomotifler dışında, çeşitli vagonlar, demiryollarında kullanılan vinçler, su tankları, su kulesi ve iki buharlı kar temizleme aracı da Çamlık Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi'nde sergileniyor.

YILDA 25 BİN TURİSTİ AĞIRLIYOR

Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi, 'kara tren'leri görmek isteyen yerli ve yabancı yılda 15 bin civarında yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Yüksek hızlı trenlerin konforuna alışan ziyaretçiler, burada buharlı lokomotifler ile tarihe yolculuk yapıyorlar. Özellikle hafta sonlarında ziyaretçilerin ilgi gösterdiği özel bir şirket tarafından işletilen müzede, ziyaretçiler alandaki restoranda kahvaltı ve yemek imkanı da buluyor.