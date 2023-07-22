Selvi Boylum Al Yazmalım aracının ikizi İzmir’de

Eski araçlara olan merakı çocukluğundan bu yana devam eden 56 yaşındaki Süleyman Kayser, nostaljik araçları bin bir emekle yepyeni bir görüntüye kavuşturuyor. "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi dendiğinde akla gelen nostaljik araç BMC 140'ın bir üst modeline sahip olan Kayser, kamyonu filmdeki haline dönüştürdü. Kamyonun üzerine "Al Yazmalım" yazdıran nostaljik araç tutkunu, İzmirlilerin dikkatini çekiyor. Kayser, Al Yazmalım'a adeta gözü gibi bakıyor.

GENÇLİĞİNDEN YADİGAR

Aracı gençliğinden yadigar olarak sakladığını vurgulayan Süleyman Kayser, "Biz bu araçların içinde büyüdük. Babamın eski kamyonları vardı. Çocukluğumuz boyunca bu araçlarla haşır neşir olmanın heyecanı var. Bu nedenle eskiyi yaşamak ve yaşatmak için eski araçlarımıza tadilat yaparak onları günümüze uyarlıyoruz. Bu aracın ikizinin filme konu olması da araca olan ilgiyi artırdı. Araç, BMC marka 140 serisi diye geçiyor. 1966 yılında İngiltere'den gelmiş, Türkiye'de montajı yapılmış bir araç. 70'li yıllardan sonra Türkiye'de yerli üretime geçti" diye konuştu.

FOTOĞRAF İSTİYORLAR

Sahip olduğu araçlara karşı kendini borçlu hissettiğini söyleyen Kayser, "Ailecek yediğimiz ekmek ve gösterdiğimiz sevginin hatırına bu eski araca emek verdim. Aracı gördüklerinde 'Ver bir tur atayım' diyenler oluyor. Eski araba olduğundan, bu arabayı kullanmak zordur. 'Ne güzel araba' diyerek fotoğraf çekilmek istiyorlar. İnsanlar heves ediyor" ifadelerini kullandı.