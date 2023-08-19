Deniz kızı Aysu’nun hedefi okyanusun yedilisi

Muğlalı Milli sporcu Aysu Türkoğlu Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. Bodrumlu açık su yüzücüsü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'nden sonra Kuzey Kanalı'nı geçerek adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antranörlük bölümü 3'üncü sınıfta eğitimine devam eden Türkoğlu, yüzmeye 7 yaşında başladı. Milli yüzücü, 2 Mayıs 2001 tarihinde Bodrum'da dünyaya geldi. 14 yaşında yüzmenin açık su branşıyla kariyerine devam eden Türkoğlu, ilk katıldığı uluslararası Aquamasters yüzme yarışında 6 kilometrelik parkurda kadınlar klasman birincisi oldu. 29 Temmuz 2022'de ise İngiltere ile Fransa arasında bulunan 60 kilometrelik Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek geçen en genç Türk sporcu unvanını kazandı. Türkoğlu, Oceans Seven (Okyanusun Yedilisi) olarak bilinen 7 zorlu kanalı 5 yıl içerisinde yüzerek Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmayı hedefliyor.

İLK TÜRK KADIN YÜZÜCÜ

22 yaşındaki Aysu, Kuzey İrlanda ile İskoçya arasındaki Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu oldu. İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek Manş'ı geçen en genç Türk olan Aysu Türkoğlu, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı'nı da 11 saat 48 dakika 19 saniyede yüzerek geçmeyi başardı. Kuzey İrlanda'daki Bangor kentinden yerel saate göre 05.45'de yüzmeye başlayan genç sporcunun zorlu etabına yunuslar da eşlik etti. Geçişin ardından Türk bayrağı açan Türkoğlu'nun başarısı, sosyal medya hesabından da takipçilerine duyuruldu.

GUİNNESS REKORU KIRACAK

Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçen ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olan Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden ardından "7 Oceans" kanallarını 5 yıl içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor. Bodrum- Milas Havalimanı'nda Aysu Türkoğlu için coşkulu karşılama yapıldı. Aysu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Türkoğlu'nun ailesi, Bodrumspor Derneği Yüzme Şubesi ve onlarca seveni tarafından karşılandı. Bando eşliğinde karşılanan ve çiçek takdim edilen Aysu sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirdi. Türkoğlu ve sevenleri havalimanı önünde bando eşliğinde oynayarak anın tadını çıkardı. Başarısından dolayı kendisini tebrik edenlere teşekkür eden Türkoğlu, "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında bunu başarabilmek ekstra gurur verici. Bundan dolayı da çok mutluyum. Çok zor bir parkur ve buna hazırlanırken de bunun farkındaydım. Oraya girdiğimde bütün her şey durmuş oldu ve ben sadece yüzmeye odaklandım. Öncesinde yaptığım hazırlıklar bunu başarıyla sonuçlandırmama yetecek durumdaydı. Herkesin desteği, mesajları bana çok büyük bir güç verdi. Geçen seferki geçişime göre çok daha iyi durumdayım. Omzumda çok az bir ağrı var. Onun dışında şükürler olsun hiçbir problemim yok. Bundan sonraki hedef Seven Ocean parkurlarını tamamlamak" dedi. Yüzerken ailesi ve arkadaşlarıyla yaşadığı güzel anıları tekrar zihnimde canlandırdığını anlatan Türkoğlu, "Mesela Manş'ı bitiriş anım, okula giriş anım, arkadaşlarımla keyifli bir buluşmam, ailemle kutlama yemeği gibi... Ayrıca yüzerken daldan dala atlayarak farklı türde şarkılar söylemek çok iyi hissettiriyor. Mindfulness ve psikolojik olarak da destek alıyorum. Yarışta yaklaşık 2,5 saat meditasyonla beraber yüzdüm. Bana çok iyi geldi." dedi.

HEYBELİ ADA'YA GİDİP DÖNDÜ

Genç yüzücü Kuzey Kanalı geçişine içi buz dolu varilde saatlerce antrenman yaparak hazırlanmıştı. Ailesi de antrenmanları yakından takip etmiş, bazı vatandaşlar da ilgiyle izlemişti. Zorlu şartlara alışkın olduğunu ve antrenmanlarını da buna göre yaptığını kaydeden Türkoğlu, şöyle konuştu "Manş Denizi'nden sonra ufak bir sakatlığım olmuştu. Bu nedenle biraz ara vermek zorunda kalmıştım ama sonrasında sakatlığım geçince ve doktorlarla da konuştuktan sonra her şey yoluna girdi. Antrenmanlarıma devam etmeye başladım. 6 saat 12 derecelik suda da antrenman yaptım, 2 saat sprint antrenmanları da yaptım. Kuvvet antrenmanları ve ekstradan fizyoterapiyle beraber içsel kuvvetlendirme antrenmanları da oldu. Bu geçişin simülasyonu olsun diye İstanbul'da Küçükyalı Marina'dan çıkıp, Heybeli Ada'yı dönüp geri geldim. Su sıcaklığı 12,7 dereceydi. Kuzey Kanalı'nı geçip, bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olduğum için çok mutluyum.