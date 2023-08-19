Grammy komitesinde bir İzmirli

İzmirli bas gitar sanatçısı Yaman Akdoğan, 13 yıldır Amerika'nın Boston şehrinde profesyonel müzisyenlik yapıyor. Müziğe ilgisi ortaokul yıllarında başlayan Akdoğan'ın hayatı Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde okurken, "Türkiye'nin en genç caz yıldızları" olarak adlandırılan "Ragbag" grubuyla değişti. Bundan sonra 2006-2010 yılları arasında üç yıl İzmir Avrupa Caz Festivalleri de dahil olmak üzere Eskişehir Anadolu Üniversitesi Caz Festivali ve İzmir Caz Derneği konserleri gibi etkinliklerde yerel ve ulusal çapta birçok performans sergiledi. 2010 yılında burs alarak eğitim için gittiği İtalya'daki Siena Caz Akademisi'nde gerçekleşen konserlerde dünyaca ünlü caz müzisyenleri Avishai Cohen (trompet) ve Ferenc Nemeth (davul) ile solo performanslar sergiledi.

EŞLİK İÇİN GİTTİ FARK EDİLDİ

2008 yılında, bir arkadaşının seçmelerine eşlik etmek için Berklee College of Music giriş sınavlarında performans sergilerken, yeteneği, Antonio Sanchez gibi günümüzün Grammy ödüllü sanatçılarını yetiştirmiş Berklee fakülte üyesi Ron Savage tarafından fark edildi ve Berklee College of Music'e burslu olarak kabul edildi.

GRAMMY ÖDÜLLERİNİ OYLAYACAK

Berklee'den 2013 yılında performans diplomasıyla mezun oldu. 2017'de Boston'da bulunan Bunker Hill Üniversitesi'nde bas gitar dersleri vermek üzere profesörlük görevine başladı. Akdoğan müzik kariyerinde pek çok Grammy ödüllü sanatçıyla çalıştı. Bugünlerde önemli bir başarıya daha imza atan değerli müzisyen Yaman Akdoğan, merkezi Los Angeles'ta bulunan Amerika'daki Recording Academy tarafından dünyanın en saygın müzik ödülleri olarak kabul edilen Grammy Ödülleri'ni Oylama Komitesi'ne seçildi. Akdoğan, yüzlerce müzisyen aday arasından bu göreve Türkiye'den seçilen çok az sayıda müzisyenden biri olma onuruna erişti. Akdoğan'ın bu başarısı, Türkiye'nin müzik alanında geniş çaplı bir etkiye sahip olabileceğini ve Türk müzisyenlerin uluslararası alanda başarı elde etme potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor. BURCU ILGIN

YÜKSEK KRİTERLERİ VAR

RECORDİNG Academy, müzik endüstrisini tanıtmak ve ilerletmek, müzikal mükemmeliyeti onurlandırmak ve toplumun müzikal değerlendirmelerine liderlik etmek için Amerika'da kurulmuş bir organizasyon. Kuruluşun en bilinen işlevi, yılda bir kez düzenlenen ve "müzik dünyasının en büyük gecesi" olarak adlandırılan Grammy Ödülleri'ni sunmak. Müzik dünyasının en saygın ödüllerini belirleyen ve yöneten bu prestijli kurumun oylama komitesine seçilmenin belirli yüksek kriterleri bulunuyor. Üyelik için adayların, müzik dünyasında geniş bir deneyime ve derin bir bilgiye sahip olması bekleniyor. Adayların ayrıca müzikal mükemmeliyet konusunda idealist olmaları ve tarafsız değerlendirme yapabilme yeteneğine sahip olmaları gerekiyor. Komite üyeleri, belirlenen adaylardan en iyilerini seçmek için geniş çaplı bir bilgi ve anlayışa ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden, adaylardan, farklı müzik türlerine, kültürel ifadelere ve sanatsal özelliklere hakim olmaları bekleniyor.

PROFESYONELLERE YÖNELİK

Grammy ödülleri, müzik endüstrisindeki profesyonellere yönelik bir etkinlik olduğundan, adaylardan, oylama komitesine kabul olabilmek için belirli düzeyde müzik endüstrisi tecrübesine sahip olmaları ve endüstriye yaratıcı katkılarda bulunmuş olmaları bekleniyor. Bu katkı, söz yazarlığı, prodüktörlük, performans sanatçılığı, ses mühendisi ve benzer rolleri içerebiliyor. Adayların uluslararası platformda ticari olarak yayınlanmış ve dağıtılmış resmi kayıtlı çalışmalarının olması, "Amerikan Kompozitörlük, Yazarlık ve Yayıncılık Topluluğu" üyeliği veya benzer bir meslek birliği üyesi olmaları gerekiyor.

KİTABI BERKLEE'DE OKUTULUYOR

ÜNLÜ bas gitarist ve yazar Yaman Akdoğan, Berklee Müzik Okulu'nda akademik kaynak olarak kullanılan ve büyük ilgi gören bas gitar kitabı "Original Bass Grooves For Essential Styles" ile de önemli bir başarıya imza attı. Kitap, Alper Tuzcu ve Utar Artun gibi Berklee Müzik Okulu'nun önde gelen müzik profesörleri tarafından eşsiz bir akademik kaynak olarak kabul edildi. Akdoğan'ın yayını, Blues, Funk, R&B, Pop, Motown ve Afrika müzik türleri gibi Amerikan müzik tarzlarının spektrumunda 100 orijinal bas gitar kompozisyonunun kapsamlı bir incelemesini sunuyor, yenilikçi yaklaşımı ve teori ile pratiği birleştirmedeki etkisiyle dikkat çekiyor.

DUAYENLERDEN ÖVGÜ ALDI

Uluslararası müzik camiası da Akdoğan'ın çalışmasına dikkat çekti. Metodu, 4 kez Grammy Ödülü kazanan unlu bas gitar virtüözü John Patitucci "Bas dünyasında uzun senelerdir yer alan bir müzisyenim ve bu konuda çok kitap gördüm, Yaman'ın harika bir kitap yazdığını mutlulukla söyleyebilirim. Yazdığı bas gitar bölümleri ve ayrıntılı çalışmasının konuyla ilgili bas gitaristler için faydalı bir kaynak olacağından eminim" seklinde yorumladı. Diğer bas gitar duayeni Lincoln Goines ise" Yaman, bu kitapla eğitimci ve bas gitarist rolüyle kendi özgünlüğüne kavuştu." seklinde yorumladı. Amerika'da yüzden fazla bas gitar kitabinin yazarı Jim Stinnett ise, kitabi, "Yaman'ın yazdığı bas bölümleri, çok değerli ve ayrıntılı bir çalışmadır' seklinde yorumladı. Akdoğan'ın çalışmasını rekabetçi ABD müzik sektöründe başarıya ulaşmak için çabalayan profesyonel bas gitaristler için önemli bir kaynak olduğunu söyleyen Berklee Müzik Okulu öğretim üyesi Profesör Alper Tuzcu, "Yaman'ın, bestelediği ve tasarladığı bas gitar kompozisyonlarının müzikal anlamda melodik ve ritmik dili geliştirme yöntemi, diğer bas gitaristler tarafından eşlenmemiş bir yaklaşım. Kitabı, Berklee'deki derslerimin başarısını önemli ölçüde yükseltti" dedi. Profesör Tuzcu, "Yaman'ın başarılarından ve çalışmasının kazandığı takdirden son derece gurur duyuyoruz. Kitabı, gördüğüm müzik eğitimi kütüphanelerindeki birçok akademik kitabı geride bırakan muazzam bir eğitim değeri taşıyor" dedi ve ekledi: "Dünyadaki herhangi bir müzik kurumuna gönül rahatlığıyla tavsiye ederim."