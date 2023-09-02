16 bin takipçili Kayra oyuncu olma yolunda

İngilizce öğretmeni olan bir anne (Gökçe) ile inşaat ve enerji sektöründe şirketi bulunan bir babanın (Yiğit) kızı olan Kayra Siyamoğlu, 4 yaşında olmasına rağmen boyundan büyük yeteneğiyle "Maşallah" dedirtiyor. Hem sevimliğiyle hem de sosyal medyadaki başarısıyla beğeni toplayan Kayra, 9 aydır açık olan "Totomes Mutfakta" adlı Instagram hesabında minik elleriyle hazırladığı yemekleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Dili tam dönmediği için domatese totomes diyen ve bunu da annesinin yardımıyla sosyal medya hesabına isim yapan minik fenomen, sevdiği yemekleri kendi yorumuyla sunup mutfakta hazırlıyor. Annesiyle birlikte hazırladığı yemek tarifi videoları ve doğal halleriyle izleyenlerin beğenisini toplayan sevimli yetenek, 1 yıl bile olmadan 16 bin 500 kişilik orijinal takipçi sayısına ulaştı.

KOLAYCA ROLE GİRİYOR

Kayra Siyamoğlu, mutfaktaki başarısının yanı sıra oyunculuk yeteneğiyle de dikkat çekiyor. Rollere kolayca girebilen yapısı ve heyecanlanmadan sunum yapabilmesiyle ajansların da ilgisini çeken Kayra, şimdiden dizi ve reklam çekimleri için teklif almaya başladı. Girişken ve sosyal bir çocuk olan, bulunduğu ortama çabuk adapte sağlayan sevimli fenomen, gittiği her yerde ismini söyleyip tanışmaktan keyif alıyor. Sıcakkanlı yapısı ve kameralar karşısında rahat oluşuyla yaşıtlarına göre daha avantajlı olan Kayra'nın anne-babası Gökçe ve Yiğit Siyamoğlu çifti, iyi bir projede rol alması için her teklifi ince eleyip sık dokuyor.