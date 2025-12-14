Haberler İzmir İzmir'de belediye otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 1 can kaybı İzmir'de belediye otobüsü ile ticari araç çarpıştı: 1 can kaybı Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Menemen ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, belediye otobüsü ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 43 yaşındaki Emre Dumanlar hayatını kaybetti. Talihsiz adamın işe gitmek üzere evden çıktığı öğrenildi. İHA









Kaza, sabah saat 07.00 sıralarında İzmir'in Menemen ilçesi Günerli Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çiğli istikametinden Foça yönüne seyir halinde olan A.B. (62) idaresindeki 35 BIT 030 plakalı belediye otobüsü, Günerli Mahallesi'ne giriş yapmak üzere kavşağa manevra yaptı.

Bu sırada karşı yönden gelen H.B. (24) yönetimindeki 35 BCJ 366 plakalı hafif ticari araç ile otobüs kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, hafif ticari aracın sağ ön koltuğunda yolcu olarak bulunan Emre Dumanlar'ın (43) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı araçta bulunan sürücü H.B. ile arka koltukta oturan E.Ç. (47) ise yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.