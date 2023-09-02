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Haberler Cumartesi Çeşmeli müteahhitler tek çatı altında buluştu

Çeşmeli müteahhitler tek çatı altında buluştu

ERCAN AKGÜN
Çeşmeli müteahhitler tek çatı altında buluştu

ÇEŞME ve İzmir inşaat sektöründe faaliyet gösteren firmaların bu sene bir araya gelerek hayata geçirdiği Çeşme Müteahhit ve İş İnsanları Derneği (ÇEŞMÜD) düzenledikleri açılış kokteyli ile kendilerini tanıttı. CK Architecture'ün Reisdere Ofisi'nde gerçekleşen tanıtım etkinliğine, inşaat, iş ve cemiyet dünyasından davetliler katıldı. Aynı vizyonu ve misyonu amaç edinmiş 10 kurucu üye tarafından Çeşme'de kurulan ve İzmir Müteahhitler Federasyonu'na bağlı olarak hizmet verecek olan ÇEŞMÜD, Çeşme ve İzmir'deki inşaat sektörünün yerel ve köklü firmalarını temsil ediyor.

(soldan) Gönenç Avcı, Yağız Serter, Cemal Temel, Gözde Susam İnanç, Dernek Başkanı Süha Deviren, Hande Özen, Alper Veryeri, Gürcan Sevin, Nazmi Ertan, Mahir Kaplan

Derneğin açılış amacının sektördeki birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu ifade eden ÇEŞMÜD Başkanı Süha Deviren, "Çeşme'deki üyelerin rekabet gücünü, üyeler arası iş birliğini ve dayanışmayı artırmayı, çeşitli projelerde konsorsiyum kurarak güç birliğini sağlamayı düşünüyoruz. Ayrıca sektörümüzde yaşadığımız sıkıntıları, sorunları aşabilmek için derneğimizin çatısı altında yapılacak olan istişarelerin çok önemli olduğuna inanıyoruz" dedi

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