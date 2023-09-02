Izmir’de meme kanseri oranı yüksek

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre meme kanseri, dünyada en sık görülen kanser türüdür. Kadınlardaki kanserlerin yaklaşık olarak yüzde 30'unu oluşturmaktadır.

Ve gelişmiş batı ülkelerinde yaşam boyu tüm kadınların 1/8 meme kanserine yakalanacağı bilinmektedir.

Ülkemizde ve bölgemizde bu hastalıkla ilişkili durum nasıldır? Bu yazımızda merak edilen konuları konuşacağız.

13 KADINDAN BIRINDE

Kanser hastalığı erkeklerde, kadınlara oranla yüzde 25 daha sık olarak görülmektedir. Fakat en yaygın görülen kanser tipi olan meme kanseri kadınlarda, erkeklerden 100 kat daha fazla görülmektedir. Bu hastalığın görülme sıklığı ülkemizin doğusu ile batısı arasında farklılıklar vardır. Son yıllarda yapılan meme kanseri toplam popülasyonda saptanma oranı doğu illerinde ortalama yüzde 30-35 arasındadır.

Batı illerinde ise özellikle İzmir ve bölgesinde ise yüzde 50-53 oranında olduğu düşünülmektedir. Türkiye ortalaması son veriler göre yüzde 46 oranında saptanmaktadır. Bu sayıların günlük pratik açısından anlamı İzmir'imizde 1/13 kadından biri yaşam boyu meme kanserine yakalanma riski olduğudur. Bu konu meme sağlığı ve kanseri açısından önemli bir halk sağlığı sorunu olarak düşünülmektedir.

45 YAŞTAN SONRA

Meme kanserinin en sık rastlandığı kadın yaş sınırları 45 -50 yaşlarındadır.

Meme kanserin büyük bir kısmı süt yapan bezelerden gelişmektedir.

İzmir ve çevresinde meme kanserinin ülkemizin en yüksek görülme oranına sahip olmasında neden olarak batı tipi yaşam şekli gösterilmektedir.

Onun dışında genetik ve bazı çevresel faktörler araştırmaya araştırmaya değerdir. Nadir olarak görülen erkek meme kanserleri ise daha ileri yaşlarda ortalama 6o'lı yaşlarda ortaya sıkmaktadır. Bu tür ise İzmir de az fakat ülkemizin doğu illerinde daha sıklıkla saptanmaktadır.

Bu durumun henüz bilimsel bir açıklaması yapılamamıştır.

ÖNLENEBILIR HASTALIK

Memeler organ olarak olarak kadını tanımlayan ve tamamlayan estetik organ olarak bilinmektedir. Fakat bu haliyle kadın yaşamını ve yaşam kalitesini en çok etkileyen organ olarak karşımıza çıkmaktadır. Meme kanseri önlenebilir bir hastalıktır. En önemli yaklaşım erken tanı konulması ve uygun tedavilerin yapılmasıdır. Bu sayede hastalık bir kanser gibi değil kronik bir hastalık olarak (diyabet hastalığı, HT vb.) değerlendirilmektedir.

Bu açılardan kadınlarımızın meme saglıgı farkındalığı olmalıdır.

40 yaşından sonra yıllık mamografi tarama programlarına katılmaları beklenmektedir. Günümüzde İzmir'de sağlık bakanlığın yürüttüğü mamografi taramaları ketemler tarafından yapılmaktadır. Ücretsiz tüm kadınların yararlanacağı meme kanser taramalarına kadınlarımızın ilgileri beklenmektedir.

MUSTAFA EMİROĞLU