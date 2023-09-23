Spor ve egzersiz meme kanserini engelliyor

Meme kanseri son yıllarda en sık görülen kanser türü olarak değerlendirilmektedir. Erkeklere göre kadınlarda daha sık görülen meme kanseri daha çok ileri yaşlardaki kadınların hastalığıdır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye'de 13 kadından 12'si yaşam boyu meme kanserine yakalanacaktır. Tüm bu bilgiler ışığında meme kanserinden korunma yolları daha ön plana çıkmıştır.

Tedavi olmaktan çok daha iyidir. Egzersiz yani spor, meme kanserini engellemenin en önemli aktivitelerinden biridir. Spor yapmanın insan bedenine olan etkileri yıllardır konuşulur ve her türlü hastalığın yardımcısı olduğu bilinmektedir. İnsan doğasının bir gereği olarak hareketli bir yaşam bedenin fizyolojisi ve psikolojisi için gereklidir. Yapılan bir araştırmada meme kanserli hastaların yüzde 70'inin yeterli fiziksel aktivitede bulunmadığı gösterilmiştir.

Son yıllarda yapılan araştırmalarda fiziksel aktivitenin meme kanseri gelişimini azalttığı belirlenmiştir. Fiziksel aktivite, genel olarak kadınlık hormonu olan östrojen seviyesini düşürmektedir. Bu da meme kanseri gelişimini azaltır. Bunu için haftada 150 dk ya da 4 gün en az 30-40 dk süren orta yugunlukta fiziksel aktivitede bulunulmalıdır.

YAŞAMI UZATIYOR

Meme kanserli hastalarda spor yapmaları önemle tavsiye edilmektedir. Hastaların kilo almamaları ve etkin spor yapmasının yararları tartışılmazdır. Meme kanserine yakalanmış kadınlarda yapılan tedaviler sonrasında ve izlem sırasında fiziksel aktivenin yararları gösterilmiştir. Spor yapmak bu grupta hastalığın tekrarlamasını azaltmakta ve yaşamı uzatmaktadır. Ek olarak hem sağlıklı kadınlarda hem de meme kanserli kadınlarda spor yapmanın kişisel psikolojiyi desteklediği ve strese dayanıklılığı artırdığı bilinmektedir. Tüm bunlar vücut direncini yükseltir ve immün sistemin etkin çalışmasına sebep olur. Yapılan çalışmalarda meme kanserli kadınlarımızın sadece 1/3 yeterli fiziksel aktivitede bulunmuştur. Spor yapmak daha fazla ilgi ve alakayı hak etmektedir.

Biz hekimler olarak dostlarımıza, çevremize ve hastalarımıza hareketli yaşamı ve fiziksel aktiviteyi önermekteyiz. Yoğun şehir yaşamında spor salonlarına fazla vakit ayrılamaya bilinir fakat hareketli yaşamı herkes yapabilir. Herkes bir spor ayakkabısı alıp bol bol yürüyebilir. Spor hayatı kolaylaştırmalı ve yapılmalıdır. Sağlıkla kalın..

FİZİKSEL AKTİVİTENİN YARARLARI

Meme kanseri gelişimini engeller ■ Meme kanserli hastada kanserin yinelemesini azaltır ■ Kadınların kilo almasını önler ■ Kadınların psikolojisini düzenler ■ Hastalarımızın strese dayanıklığını artırmaktadır.

■ Tüm bunların sonucunda hastaların yaşam kalitesini artırmaktadır.