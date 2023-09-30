İzmir’den ilham alan kitap ‘İzı ve feli’

Karşıyakalı Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Gülnur İspir, İzmir'den esinlenerek ve İzmir'e ait olsun diye başladığı hikayesini bitirdi ve bir kitap ortaya çıkardı. Çocuk kitabı olan İzi ve Feli, gelecek serisinin ilk kitabı. Gülnur İspir, anne diliyle yazdığı ve okuyucuları tarafından da çok beğenilen çocuk kitabını nasıl ortaya çıkardığını ve ilham aldığı önemli kaynakları paylaştı.

- KİTAP OLUŞTURMA FİKRİNİZİN ÇIKIŞ NOKTASI NEDİR?

Kadınlar kendi el emekleriyle üretip satma çabası içerisindelerdi. Bu ürünler ise piyasadaki herhangi bir ürün ile aynı standartlara sahipti ve üretimlerini farklı kılacak hiçbir şey yoktu. Maliyetler yüksekti, pazar alanları kısıtlıydı. Bunun üzerine "Ben de ne yapabilirim" arayışına girdim. Daha önce yayımlanmış iki masal kitabim vardı. Bunun üzerine bir çocuk kitabı yazabileceğimin kararını verdim. Üstelik karakterin resmi de kadınların kullanabilecekleri bir figür olacaktı. İzmir'e dair bir hikaye olsun dedim, İzmir'i gezen hem bu gününü hem dününü anlatan, dili sevgi, dostluk ve paylaşım olan bir kitap olsun dedim. Karakterin görünümü için de İzmir'in haritasını kullanmaya karar verdim, profesyonel bir dokunuşla da ortaya İzi çıktı.

GEZİ SERİSİNİN İLK KİTABI BAŞKA KİTAP YAZACAK MISINIZ? FARKLI PROJELERİNİZ VAR MI?

Bu aslında seri halinde düşünülmüş gezi kitabının ilki. İzi ve Feli zaten çok yeni yayınlandı. İzi, annesi Simi ve arkadaşları İzmir'in her ilçesini gezecek. Artık nereye gitmek isterlerse oraya doğru yol alacaklar. Kahramanımız İzi adını İzmir'den aldı. Annesi Simi ise Smyrna'dan esinlendi. Hatta baş kahramanlarımızdan biri olan Feli de Flamingo'dur.

YAŞADIĞIMI HİSSEDİYORUM

- KİTAP YAZARKEN NELER HİSSEDİYORSUNUZ?

Yazarken ben yaşadığımı, nefes aldığımı hissediyorum. Derin ve hesapsız nefes alabiliyorum, endişesiz ve özgür nefesler alıyorum. Yazmak, hayattan kaçışım olmadığı için, beni yargılamadan sevebildiğim için anlam bulmak demek.

ANNE DİLİYLE YAZILDI

- KİTABA DAİR GERİ DÖNÜŞLER NASIL?

Kitabı okuyanlar çok beğeniyor "Anne dili ile yazılmış" diyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Çok fazla okunduğunu görüyorum ve gerçekten verdiğim emeğin karşılığını aldığımı düşünüyorum. Tanımadığım çocukların elinde 'İzi ve Feli İzmir'i Geziyor' kitabını görünce çok mutlu oluyorum.