Robot süpürgeler işimizi ne kadar kolaylaştırıyor?

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak artık evlerimize aldığımız süpürgeler bile değişmeye başladı. Son zamanlarda çeşitli markaların çıkardığı ve reklamların yapıldığı robot süpürgeler hayatımızı kolaylaştırıyor. Ama aynı zamanda bu akıllı ev aleti, bizleri tembelleştiriyor da olabilir mi?

Akıllı süpürgeler çok uzun zamandır hayatımızda. Robot süpürgeler, belli bir algoritmaya bağlı olarak insan etkileşimi olmadan çalışan modellerdir. Bu sebeple sizler onu çalıştırdığınız anda kendi kendine döner ve evinizi temizler. Katı ve sıvı maddeleri barındırdıkları hazneye süpüren ve çeken robot süpürgeler arasında kendilerini otomatik olarak şarj edenleri de bulunur. Robot süpürgelerin birbirinden değerli özellikleri bulunur. Merdivenlerden ve diğer yükseltilerden düşmezler. Aynı zamanda çarpışmayı algılar ve hemen yön değiştirirler. Halı püsküllerine ya da kablolara takılmazlar ve bunları fark edebilirler. Otomatik şarj edebilen bir modelini aldıysanız da onları rahatlıkla açık bırakarak evinizi temizlemesi için hazırlayabilirsiniz. Ayrıca kendi kendini temizlemesinin yanı sıra haznesini de boşaltabilir. Bazı markaların süpürgelerinde ise lazer ya da kızılötesi ışınlarla tarama yapar ve gerçek zamanlı haritalama yeteneğini ortaya koyar.

AVANTAJLARI NELER?

Akıllı küçük ev aleti olarak da sınıflandırılan robot süpürgeler, çok fazla kolaylık ve avantaj sağlıyor. Bunları da şöyle sıralayabiliriz:

Otomatik çalışma yetenekleriyle başlarında herhangi biri olmadan evi temizlerler.

Otomatik şarj yeteneği olanlar vardır. Onlar da şarjları bittiği zaman kendi kendini şarj eder ve yeniler.

Evi düzenli ve şarj kesintileri dışında sürekli olarak süpürdükleri için toz birikimini de engeller.

Lazer tarama sistemleri ve bazı robotlardaki haritalama yetenekleriyle ev içinde temizlenmeyen alan bırakmazlar.

Bir başka avantajı ise ulaşılması zor alanlara bile girerek oraları da temizlemesidir.

DEZAVANTAJLARI NELER?

Akıllı süpürgeler teknolojinin geldiği en iyi noktalardan birisidir. Çoğu ev hanımı ya da çalışan kadınlar ev süpürmek için saatlerini harcamak zorunda kalıyor. Bu durumda robot süpürgeleri tercih edebiliyor. Ama yine de hayatımızı bu denli kolaylaştıran bir alet olmasına rağmen olumsuz yanlarını da dikkat almak gerekiyor.

Ev zeminini dağınık bırakırsanız düzgün bir temizleme yapamazlar. Aynı şekilde obje kalabalığı bulunursa temizleme işini yapamaz.

Büyük evlerde kaybolabilirler ve baz istasyonlarını da bulamazlar. Bu durumda da kendi kendilerini şarj etme özelliğini kullanamazlar.

Bir süre sonra sizin işinizi yaptıkları için de iş konusunda tembel hissetmenize sebep olabilirler. Siz de robot süpürgelerden sonra kendiniz süpürmek istemezsiniz.

Derinlemesine temizlik yapmak için çok fazla zaman harcarlar. Örneğin 20 metrekarelik bir odayı ortalama yarım saatte süpürürler.