Meme kanserinden nasıl korunuruz?

Sağlık için en önemli konu şüphesiz öncelikle hastalanmamaktır.

Hastalıktan kaçınmaktır. Bu açıdan bakıldığında meme kanserinden korunmanın pek çok yöntemi tanımlanabilir.

Yazımızda bu konuda neler yapılabilir kısaca onlardan bahsedeceğiz.

Öncelikle meme kanserinin bilinen nedenleri ve bilinmeyen nedenleri anlaşılmalı, ardından meme kanseri açısından değiştirilen ve değiştirilemeyen risk faktörleri akılda tutulmalıdır.

Meme kanseri genel olarak yavaş seyirli ve kadınlık hormonlarına duyarlı bir hastalık türüdür. Yapılan araştırmalarda meme kanserinde ilk kanser hücresinin oluşumunda kadınlık hormonu olan östrojenin tetiği çektiği düşünülmektedir.

Bu açılardan yaşam boyu östrojenik etki altında olan memelerde bu risk vardır.

KADIN OLMAK BİRİNCİ RİSK

Meme kanserinde değiştirilemeyen risk faktörleri kadın olmak (erkeklere göre 100 kat fazla) yaş, erken adet geç menopoz, genetik bozulmalar sayılabilir. Bunlar için yapılacak en önemli konu olası risk için erken tanı sağlamaya yönelik olarak farkındalığın olması ve erken tarama programlarına katılmaları önerilir.

YÜZDE 50'SI ÇEVRESEL

Meme kanserinin yaklaşık olarak yüzde 50'nin çevresel faktörlerden kaynaklandığı bilinmektedir. Yaşam şekli, beslenme, spor yapmak ve farkındalık burada çok önemlidir.

Kısacası meme kanserinden korunma yollarını şunlardır.

Kadınların 30 yaş öncesi doğum yapmaları ve uzun emzirmeler

Mümkünse hormonal tedavilerden uzak durmalar

Sigara ve alkolden (azı az, çoğu çok risk artırır) uzak durulmalı

İyonize radyasyondan kaçınılmalıdır

Kilo ve obeziteden uzak durum.

Risk artar.

Haftada 3 kez 30-40dk. Spor yapılmalı

Doğal beslenilmeli özellikle akdeniz diyeti önemli

Stres, kaygı ve gerginlikten kaçınılmalıdır

ÖLÜMCÜL OLMASIN

Bu yaklaşımlarda meme kanserine yakalanmaktan yüzde 50 oranında kurtulabilir. Tüm bunlara rağmen meme kanseri gelişebilir. Bunun için en önemli konu erken tanının konulmasıdır. Erken tanı için farkındalığın olması ve meme kanser tarama programlarına katılım gerekmektedir.

Meme kanseri erken tanı ile ölümcül bir hastalık gibi değil kronik bir hastalık gib i davranmaktadır. O diyabet, hipertansiyon vb. hastalık gibi bir ömür boyu devam edebilir. Bu konuda kadınların korkulu rüyası olmaktan çıkmaktadır. Ekim ayı tüm Dünya'da meme kanseri farkındalık ayı olarak anılmaktadır. Burada en temel amaç ölümcül hastalık olmasın yerine kronik hastalığa dönsün diye. Sağlıkla kalın