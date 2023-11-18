Bulut bilişim zirveye taşınıyor

Dağıtılmış bulut teknolojisi her geçen gün adından daha fazla söz ettiriyor. Bu teknoloji, bulut bilişimi yeni zirvelere taşımaya hazır görünüyor. Merkezi bir çözüm sunmak yerine, ayrı bulut konumlarının hizmet ihtiyaçlarının ayrı ayrı karşılanmasını sağlıyor. Öte yandan şirketler de gecikmeyi, veri kaybı riskini ve maliyetleri azaltarak şüphesiz bu teknolojik eğilimden faydalanmaya devam edecekler.

DAHADA İYİ KORUMA

Bütün bunlara ek olarak yeni nesil teknoloji trendleri de yine bulut bilişimden yararlanarak geleceğe yönelik adımlar atacak. Bu trendlerin başında da yapay zeka, nesnelerin interneti ve gerçek zamanlı veriler bulunuyor. Şimdi bütün detaylarıyla dağıtılmış bulut teknolojisini ve firmalar açısından değerini inceleyelim. Öncelikle lar tanımından başlayalım. Dağıtılmış bulut teknolojisi nedir? Bu teknoloji, genel bulut hizmetlerinin farklı fiziksel konumlara dağıtılmasını ifade ediyor. Aynı zamanda hizmetlerin işletimi, yönetimi ve bakımı da genel bulut sağlayıcılarının sorumluluğunda oluyor. Bu sebeple veriler daha hassas korunabiliyor ve siber saldırganlar da bütün verilere sahip olamıyor. Özellikle panda demi döneminden itibaren teknoloji kullanımının artmasıyla beraber dağıtılmış bulut da ilgi görmeye ve daha fazla firma tarafından kullanılmaya başlandı.

FAYDALARI NELER?

Aslında dağıtılmış bulut hizmetleri firmalara ve kullanıcılara çok fazla yarar sağlıyor. Bunların başında da operasyon ve yönetim tutarsızlıklarının ortadan kalkması geliyor. En önemli trendlerden birisi olan dağıtılmış bulut, aynı zamanda 5G teknolojisinin de getireceği yüksek hıza bir cevap olacak. Öte yandan diğer faydaları şu şekilde:

■ Kullanıcılara daha yakın konumlara tahsis edildiği için hizmetler de daha duyarlı hale geliyor.

■ Altyapı yönetiminde etkinlik artırmasına fayda sağlıyor.

■ Olası ağ arızalarının azaltılmasında rol oynuyor.

■ Tüm bulut altyapısı yeniden oluşturulmadan kaynak eklemeye ya da çıkarmaya imkan veriyor.

NERELERDE KULLANILABİLİR?

Bir başka önemli konu da bulut bilişimin nerelerde kullanılabildiğidir. Aslında birçok alanda benimseniyor. Başta finans teknolojileri hızlı veri işlemeye ihtiyaç duyuyor. Daha güvenli bir korunma sağlanıyor. IoT, ML ve AI özellikli çözümler sunmasından dolayı perakende, sanayii ve teknoloji alanında da büyük öneme sahip. Son olarak da kritik altyapı tesislerinden bahsetmek gerekiyor. Fabrika ve elektrik santralleri gibi tesisler için güvenlik ve dayanıklılık önemli. Bu noktada da devreye dağıtılmış bulut bilişim ön plana çıkıyor. Gelecek vaat eden bulut teknolojisi, gelişimini sürdürdükçe daha fazla alanda daha fazla fayda sağlayarak kullanılabilecek. Bütün bunların da ötesinde ileri teknolojilerin gelişimini destekliyor. AI, IoT ve ML teknolojilerini de hızlandırıyor.