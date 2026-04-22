İzmir'de feci kaza! 3 otomobilin karıştığı kazada ölü ve yaralılar var

İzmir'in Ödemiş ilçesinde yaşanan kazada, bir otomobil karşı yönden gelen iki araca çarptı. Feci kazada 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. Olayın ardından kazaya sebep olan sürücünün bölgeden kaçtığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.