Deniz ve zeytin manzaralı lezzet şöleni

18. Zeytin Hasat Festivali için geldiğimiz Ayvalık'ta, "doğa, tarih, mimari ve lezzet kenti" olan, kendine özgü güzellikleri barındıran Ayvalık'tan söz etmeden olmaz. Çünkü Ayvalık, doğası, mimarisi, yemek kültürü ve coğrafi işaretli zeytinyağı ile bir markadır.

Buranın bir tılsımı var. Zeytin ağacı kutsal, meyvesi kutsal... Ege'nin en leziz tatlarını sunan restoranları, doğal güzellikleri ve masmavi deniziyle cennetten bir köşe. Dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağı ile barışın ve hoşgörünün kenti...

Ayvalık'ı bilenler bilir, kıvrımlı ve rüzgarlı sokakları mutlaka denize çıkar. Bu sokaklardaki kültür mirası evler "sanat eseri' güzelliğindedir.

Eski fabrikaların zarif bacaları gökyüzünü selamlar. Sabunhaneler tarih kokar. Camiler, içiyle dışıyla insana huzur verir. Kiliselerde sarımsak taşının bütün güzellikleri yansır. Çeşmeler birbirine hem benzer hem benzemez.

Yeniden hayata döndürülen yel değirmenleri tepelerde boy gösterir.

Güneş muhteşem doğar, renk renk batar Ayvalık'ta.

RUM MİMARİSİ ESİNTİLİ YAPILAR

Bu hafta lezzet durağımız Ayvalık'ın en güzel manzarasının yaşandığı Midilli Adası'ndan Kaz Dağları'na dek uzanan Madra Dağı'nın eteklerinde eşsiz panoraması ve doğanın dinginliğinde, Rum mimarisinden esinlenen taş yapılarda, deniz ile zeytinin birleştiği harika bir manzaraya sahip Marlo Ayvalık. Marlo; denizin kabarmış hali denizde parlayan yıldız demekmiş.

Marlo Ayvalık'ta çam ormanlarının arasında, kuş seslerinin rüyalarınıza karıştığı bir sabaha uyanıyorsunuz.

Bu manzarada Ayvalık yöresel ürünleri ile hazırlanmış kahvaltı ve müzik eşliğinde enfes lezzetlerle öğle ve akşam yemeklerini yiyebilirsiniz.

Marlo'ya patika bir yoldan giriyorsunuz. Bölgenin doğasını bozmak istemiyorlar. Sadece bilenler gelsin istiyorlar. Amatör ruhla iş yapıyorlar. Seren Öner Hanım müzisyen baterist. Taş duvarların sarmaladığı, ahşap mobilyaların organik dokusuyla modern mimariye renk kattığı farklı konseptlerdeki oda ve suitlerde, doğaya açılan pencerelerin yeşil ve mavi ile buluştuğu 22 odalı konforlu bir vaha Marlo Ayvalık.

Tüm alan 40-50 dönüm arazi üzerine kurulu, 53 kişi kapasiteli bir otel.

Botanik taş evler projesi ile başlamışlar.

Restoran 100 kişi, organizasyonlarda ise 200 kişi kapasiteli, mutfak Ege mutfağı ağırlıklı balık, kırmızı et ve pizza var. Sabah, öğle, akşam servisleri var. Yöresel kahvaltıları leziz...

Deniz balığı kullanıyorlar.

Keçi peynirli enginarlı pizza çok değişik ve lezzetli ilk kez tadıyorum.

Anakara simidini ekşi maya ekmeklerini ve ekşi mayadan pidelerini kendileri yapıyorlar, yeşillikleri bahçelerinden topluyorlar. Kendileri yetiştiriyor, kendileri pişiriyorlar. Hamurlarını ekşi mayadan, dalından kopardıkları armut, erik ve portakalı ev yapımı reçele dönüştürüyorlar. Yoğurtlarını çiftliklerinden, yumurtalarını kendi tavuklarından sunuyorlar kahvaltıda.

Balı baba ocakları Bingöl'den, süt ve süt ürünleri ile zeytini bölgenin markası Sarıbaş'tan alıyorlar.

BENZERSİZ EĞLENCE SUNULUYOR

Düzenlenen sahne organizasyonları, farklı coğrafyalardan gelen ünlü sanatçıları ağırlayarak benzersiz bir eğlence sunuyorlar. Marlo Ayvalık, sadece konaklama ve eğlence deneyimi sunmakla kalmıyor, aynı zamanda özel günlerinizi unutulmaz kılmak için ideal bir mekan olarak da öne çıkıyor.

Eğitimlerinizi, konferans görüşmelerinizi ve çalışmalarınızı gerçekleştirebileceğiniz 100 metrekarelik toplantı odası ile üst düzey ve butik şirket toplantılar için hizmet veriyor.

AYVALIK'TA EŞSİZ BİR MENÜ

- Başlangıçlar: Bruschetta, peynir tabağı, şarküteri tabağı,

- Atıştırmalıklar: Ev yapımı hamburger, cheeseburger, fissh and cips, hot dog, tost çeşitleri ve patetes tava

-Salatalar: Mevsim, roka, balzamik domates, greek ve kaburga etli salata

- Pizzalar: Margarita, mantarlı, köz patlıcanlı, acılı ananaslı, kaburga etli, vegan pizza

- Makarnalar: Limonlu alfredo, dana spagetti carbonara, pesto soslu ve keçi peynirli spagetti

- Mezelerde, ballı atom, bezelye fava, Girit ezme, havuç tarator, kabak tarator, kırma zeytin, patlıcan salatası, zeytinyağlı enginar

- Ara sıcaklar: Ahtapot ızgara, Antep usulü ciğer, çıtır kabak, karides güveç, paçanga böreği, saganaki peyniri

- Deniz ürünleri: Barbun, çupra, hamsi tava, kaya levreği, levrek, papalina, sardalya Et ürünleri: Bonfile, dana şinitzel, kuzu pirzola, şaşlık kebabı

SON SÖZ; Ayvalık'ta gün batımının en güzel izlendiği, muhteşem bir manzarada çok özel bir destinasyon yaratan Marlo ailesini mutfak kültürümüze, gastronomimize yaptığı katkılardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.