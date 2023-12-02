Ege’nin kutsal mağaraları Yedi Uyurlar ve Zeus

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Yedi Uyuyanlar Mağarası ile Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Zeus Mağarası inanç turizmi için bölgeye gelenleri ağırlıyor. Selçuk'taki Efes Antik Kenti yakınlarında Panayır Dağı eteklerinde bulunan "Yedi Uyuyanlar Mağarası", Meryem Ana Evi ile bölgedeki inanç turizmi noktaları arasında yer alıyor. Restorasyon, koruma ve çevre d��zenlemesi çalışmaları nedeniyle mağaranın içine bir süredir ziyaretçi kabul edilmiyor. Ziyaretçiler mağarayı, 8-10 metre uzaktan görebiliyor.

200 YILLIK UYKU

Selçuk Efes Müzesi Müdürü Cengiz Topal, dünyada 40'ın üzerinde mekanın Müslümanlık ve Hristiyanlıkta geçen "Yedi Uyuyanlar" inanışına atfedildiğini, bunlardan üçünün Türkiye'de olduğunu belirtti. Hristiyanlarca en çok Selçuk'taki mağaranın olayın yaşandığı yer olarak kabul gördüğünü aktaran Topal, şunları kaydetti: "Roma imparatorlarından Decius yaklaşık 250 yıllarında Hristiyanlığı yasaklıyor ve Efes'te bir tapınak yaptırıyor. Bu tapınakla insanları tapınmaya ve kurban adamaya zorluyor. 7 genç bunu kabul etmiyor. Bunu duyan Decius gençleri çağırarak onlara bu yaklaşımı kabul etmeleri için zaman tanıyor. Gençler de Efes'i terk ederek bu alana geliyor. İmparator bu mağaraya sığındıklarını haber alınca mağaranın ağzını kapattırıyor. Mağaranın ağzı kapanınca gençler burada ibadetleriyle ve sohbetleriyle günlerini geçirirlerken uzun süreli bir uykuya dalıyorlar.

Uyandıklarında sanki bir gün geçmiş gibi uyanıyorlar ve içlerinden birini Efes'e ekmek ve erzak almak için gönderiyorlar. Giden genç Efes'e girerken kapının üzerinde haç görünce, Hristiyanlıkla ilgili bir şeylerin olduğunu anlıyor ama tam bilemiyor. Malzeme almak için verdiği paranın yaklaşık 200 yıl öncesine ait olduğu anlaşılınca konu dönemin yöneticilerine kadar intikal ediyor. O zamanın yöneticisi 2. Theodosius'tur. Gençlerin 200 yıl uyudukları anlaşılıyor. Sonra bu gençlerin mezarlarının üzerinde bir kilise yaptırıyor. Aslında alanın hikayesi böyle."

ZEUS MAĞARASI

Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nın hemen girişinde yer alan Zeus Mağarası'na yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından ulaşılabiliyor. Mağaranın içinde kayalardaki su sızıntısıyla oluşan gölet, yazın soğuk, kış aylarında ise ılık denebilecek su sıcaklığına sahip. Kayaçların mineral yapısı ve su sirkülasyonundan dolayı her zaman temiz olan su, turkuaz rengiyle görenleri büyülüyor. Mağarayı ziyaret edenler, özel olarak kurulan platformdan mağarayı izleyip fotoğraflayabiliyor.