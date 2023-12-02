Kürkler moda sahnesinde tek sart, yapay olması!

ürkler modanın ikonik parçaları arasında ancak özellikle hayvan hakları savunucularının etkisiyle artık daha çok yapay kürkler tercih ediliyor. Bu sezonun en hit parçalarından bir de kürklerin bir çeşidi olan Teddy Bear Coat. "Teddy Bear" aslında yabancıların oyuncak ayı için kullandıkları terimdir. Bildiğim kadarıyla o yüzden yani ayı postuna benzediğinden bu kürk çeşidi moda literatüründe bu şekilde anılıyor. Bu kürklerin bence en güzel özelliği, altına giydiğiniz her şeyi kaldırabiliyor olması! Örneğin; deri pantolon ve bir kazakla yaptığınız kombinin üstüne teddy bear kürkünüzü giyip gündüz dolaşabilirken, siyah mini bir elbisenin üstüne giyip gece eğlenmeye gidebilirsiniz.