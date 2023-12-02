Türk lezzetleri Romanya’da

Dekorasyonuyla, yemekleriyle, sofra kültürüyle gelenek ve göreneklerimizi Romanya'da yaşatan Duman restoranları, lezzetleriyle de Türkiye'de gibi hissettiriyor.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te günlük Türkçe yayınlanan tek gazete olan Gazete Balkan'ın 16. Başarılı Türk Firmaları ödül töreninde, Türk mutfağı ve gastronomisine verdiğim katkılardan dolayı şahsıma da ödül verildi. Bu arada bir dizi etkinliğe de katılıp Türk restoranlarını ziyaret ettim. Romanya'nın en büyük şehri ve ülkenin kültür, finans, sanat ve sanayi merkezi olan Bükreş, ülkenin kalbi. Birçok heybetli bina ve anıt, şehir merkezini süslerken yeşil alanlar hem kentlilere hem de ziyaretçilere şehrin gürültüsünden uzakta huzur bulma şansı sunuyor. Romanya'da Bükreş'in en lüks yeri olan Herastrau bölgesinde 2. restoranını açan Ensar Duman, bir başarı hikayesi yazıyor. Şimdiden 1000 metrekare alan üzerine kurulu, 300 kişi kapasiteli üst düzey hizmet verecek fine dining tarzı restoranının 3. şubesinin çalışmalarına başlamış. 2025 sonuna kadar 5. şubesini açmayı planlıyor.

2 SAATLİK RANDEVU

Bu hafta lezzet durağımızda, Romanya'nın Bükreş'in en lüks, üst düzey ünlü insanların geldiği en elit bölgesi Herastrau'da Türk Mutfağının zenginliğini, gelenek ve göreneğini Romanya Bükreş'te temsil eden geleneksel mutfağımızın en özel lezzetlerini sunan çok şık özel bir mekan Duman Herastrau. 1 yıl önce açılmış, açıldığı günden itibaren yoğun bir ilgi ile karşılanmış. Özellikle hafta sonları müşterilerine 2 saatlik randevu verebiliyorlar.

130- 140 kişilik mekan, 150 çeşit yemekle geleneksel Osmanlı mutfağını yaşatıyor. Duman Herastrau'da Osmanlı mutfağını tadacak ve Türk misafirperverliğini keşfedeceksiniz. Yeğeni Emirhan Yılmaz ile birlikte işlettiği restoranda amaçlarının Romanya'da, Türk Mutfağını en iyi örnekleri ile temsil etmek olduğunu söyleyen Ensar Duman, "Yurt dışında bir mekan yaptığınızda, kendi kültürünüzü, mutfağınızı tanıtmak zorundasınız, insanların kalbine dokunmalısınız" diyor.

ÜNLÜLERİN TERCİHİ

Ensar Duman, "Duman Herastrau, Romanya'nın ikinci ülkem olduğuna karar vermemle başlayan bir hayalin hikayesi. İnandığım bir kader hikayesi.

Evet bu kişisel değil, hayallerine inanan herkesin başarı öyküsü. Benim, kardeşimin ve ekibimizin, iki ülkeye (Türkiye ve Romanya) halkına duyduğumuz sevgiyle adım adım yazdığımız hikayedir. Ben geniş bir aileden geliyorum ve onlarla çevrili olmaktan keyif aldım. Romanya'yı anlamak benim için zor olmadı, konaklama da kolaydı çünkü bu ülkenin ve kültürünün, özellikle de yemeklerinin Türkiye ile pek çok ortak noktası var. Decebal Bulvarı üzerinde ilk Duman Doğu Mutfağı restoranı fikri doğduğunda yola çıktığımız temel nokta, geldikleri kültürün temel özelliğiydi: yemek servisi, misafirperverlik, sevdikleriyle yemek yeme ve lezzeti paylaşma, birlikte yemek yemenin mutluluğu. Aynı değerleri paylaştığımızı öğrendiğimde şaşırmadım" demekte.

Ensar Duman, Romanya'nın etkili, başarılı iş insanlarından. Birçok sektörde yatırımları olan, geniş bir network ağına sahip Duman, bunu restoranla birleştirmek istemiş. Çok başarılı olmuşlar, Bükreş'in en önemli lezzet adreslerinden, ünlülerin tercih ettiği bir mekan.

ORIENTAL TARZ MUTFAK

Duman Restoran'ın menüsü çok geniş Türk mutfağının orijinal lezzetlerini sunuyorlar.

Yöresel Türk kahvaltısı var. Menüde Türk mutfağına özgü lezzetlerle oriental mutfak oluşturmuşlar. Harika mezeler var bayıldım. Kendimi bir an Hatay'da gibi hissettim Hatay'ın meşhur humusunu aslına uygun şekilde yapmışlar. Babaganuş, acılı ezme, parafen, yoğurtlu patlıcan gibi ülkemizin en güzel mezelerini tadabiliyorsunuz.

Çorbalarda, mercimek, tavuk ve işkembe bulunmakta. Her damağa hitap eden salata çeşitleri mevcut. Yine çok güzel pide çeşitleri var. Ara sıcaklarda; falafel, içli köfte, dana carpaccio tercih edilebilir.

Kebap benim uzmanlık alanım, Urfa yedim gerçekten ülkemizde bu lezzeti kıvamı zor bulursunuz. Bunun dışında mangal çeşitleri, Adana, Urfa, fıstıklı, patlıcanlı, domatesli, yoğurtlu kebap, sarma beyti, kuzu pirzola, tavuk şiş, kanat, dana şiş, çöp şiş ve Ali nazik de tercih edebileceğiniz lezzetler arasında.

Duman spesiyalleri arasında dana kaburga assado, kuzu kol, kuzu kafes, kuzu gerdan, saç tava, çoban kavurma, testi kebabı var. Ben kuzu gerdan ve kuzu kafesin tadımını yaptım, çok başarılıydı, mutlaka denmenizi tavsiye ederim. Ürünlerini Türklerden, etlerini helal sertifikalı Türk kasaplarından alıyorlar. Tatlı olarak;

Baklava, sütlaç, gülaç, künefe, katmer ve Maraş dondurma bulabilirsiniz.

Son söz; Gastronomi, kültür ve yemek arasındaki ilişkiyi inceleyen bir disiplindir. Kültürlerin, toplumların birleştirici unsuru olarak karşımıza çıkar. Romanya'nın en güzide yerinde Türk kültürünü ve lezzetlerini en iyi şekilde temsil eden Ensar Duman'ı kutluyorum.