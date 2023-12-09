Beyazperdede bu hafta

AAnimasyondan aksiyona, dramdan korkuya önemli yapımlar bu hafta da sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak. Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Haile 2: Var mı, Yok mu?!, Başka Bir Hayatta, Jeanne du Barry, Sessiz Gece ve Viyana Operası Sahne Arkası filmleri bu hafta sinema severlerle buluşacak filmler arasında.

Murat Gögebakan: Kalbim Yaralı

Ali Ayyıldız yönetmenliğinde vizyona girecek Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, 2014 yılında vefat eden sanatçı Murat Göğebakan'ın hayat hikayesini konu ediniyor. Burak Sevinç, Tuvana Türkay ve Hande Soral'ın oyuncu kadrosunda bulunduğu filmde, ünlü müzisyen Murat Göğebakan'ın zorluklarla dolu hayatı anlatılıyor. Zorlu koşullarda süren hayatında yokluktan başlayıp şöhret basamaklarını adım adım çıkan Murat Göğebakan, bir yanda sağlık sorunlarıyla mücadele ederken diğer yanda kendisine yapılan ihanetle yüzleşmesi ağır bir darbe almasına neden olur.

Haile 2: Var mı, Yok mu?!

Haftanın korku filmlerinden Haile 2: Var mı, Yok mu?!, geçmişe hapsolmuş kabuslarla dolu bir evde yaşananları konu ediniyor. Evin çatlaklarından yatırların fısıldadığı lanet, evin ziyaretçilerini sonsuz bir kabusa hapseder. Her bir odada, geçmişteki hataları yankılayan bir ayna bulunur. Zamanın duvarların arasında hapsolduğu odada kabustan kurtulmak mümkün değildir. Gelen ziyaretçilerin günahlarıyla dolan bu evden çıkış mümkün değildir...

Baska Bir Hayatta

Senaristliğini ve yönetmenliğini Celine Song'un üstlendiği Başka Bir Hayatta (Past Lives), farklı yollara savrulan iki çocukluk arkadaşının hikayesini konu ediniyor. Nora ve Hai Sung, birbirlerine derinden bağlı olan iki çocukluk arkadaşıdır. Ancak Nora'nın ailesinin Kore'den Kanada'ya göç etmesiyle birbirlerinden kopmak zorunda kalırlar. Birbirlerinden habersiz geçen yirmi yılın ardından kader onları New York'ta yeniden bir araya getirir. Birlikte geçirdikleri bir hafta boyunca aşkları ve geçmişleriyle yüzleşirler

Jeanne du Barry

Johnny Depp'in başrolünde olduğu Jeanne du Barry, sınıf atlamaya çalışan işçi sınıfından Jeanne Vaubernier'in, Kral 15. Louis ile tanıştıktan sonra değişen hayatını konu ediniyor. Jeanne'nin sayesinde zenginleşen sevgilisi Count du Barry, onu Kral ile tanıştırmak ister ve Richelieu Dükü aracılığıyla bir toplantı organize eder. Ancak görüşme beklenenden bambaşka geçer ve XV. Louis ve Jeanne, birbirlerine ilk görüşte aşık olur. Kral, Jeanne sayesinde yaşamın zevkini yeniden keşfeder. Ancak çok geçmeden skandal patlar. Kimse sokaklardan gelen bir kadını sarayda istememektedir...

Sessiz Gece

Haftanın aksiyon filmi Sessiz Gece (Silent Night), oğlunun ölümünün sorumlularından intikam almak için suç dolu bir dünyaya adım atan acılı bir babanın hikayesini konu ediniyor. Noel arifesinde kavgalı iki çete arasındaki çatışma, Brian Godlock'un oğlunun ölümüyle sonuçlanır. Kendisini dilsiz bırakan bir yaralanmanın ardından iyileşmeye çalışan Godlock, adaleti kendi elleriyle sağlamak, oğlunun ölümümün intikamını almak için harekete geçer.