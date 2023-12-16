Hayatımızın her anına giren teknoloji, farklı sektörlerde ve kullanım alanlarında varlığını sürdürüyor. Zihin okuma teknolojisi artık o kadar da uzak değil... Her geçen gün gelişmeye ve ilerlemeye devam eden yapay zekanın gelişimini takip etmek kolay olmuyor.

DÜŞÜNCELERİ ANLAYABİLİR

Canlı takiplerin, sohbet robotlarının, bilgi toplayan bir editör görevi görmesinin yanı sıra bir süredir zihin okuduğu da söyleniyor. İlk söylentiler ortaya çıktığında üzerinde durulmamıştı ama yapılan araştırmalar ve çıkan haberler göz önünde bulundurulduğunda bunun imkansız olmadığı ortaya çıktı. Peki gerçekten yapay zeka zihnimizi mi okuyor? Araştırmacılar, yapay zekanın gelebileceği noktayı tahmin edemediklerini ve bu alandaki çalışmalarını geliştirdiklerini belirtiyor. Bu süre içerisinde yapılan araştırmalar da şunu ortaya koyuyor: Yapay zeka zihin okuyarak kişilerin ne düşündüklerini anlayabilir. Nöroteknolojiye bağlı olarak geliştirilen yapay zeka, aslında doğru kullanıldığında çok faydalı olabilir. Sağlık sorunları yaşayan hastalara ses olabilir, onların ne istediklerini anlayabilir. Tabii nasıl kullanılması gerektiğine göre faydaları ve zararları da değişecektir.

MAKİNE ÖĞRENİMİ DESTEĞİ

Yapay zeka kullanıldığı her sektörde aslında makine öğrenimini de destekliyor. Çünkü ML ve AI birlikte olduğu zaman elde edilen sonuçlar daha verimli oluyor.

MAKİNE ÖĞRENİMİ

Bütün bunlar göz önüne alındığında makine öğreniminin yapay zekayla birlikte çalışması gerektiği sonucu ortaya çıkıyor. Yapay zeka altyapısı güçlendikçe beraberinde getirdiği sorumluluk da artıyor. Bunun en iyi örneği ise ChatGPT. Bu, teknoloji ve yapay zeka denilince akla ilk gelen örnek haline gelmiş durumda. Teknolojiyle hiç alakası olmayanlar bile ChatGPT'yi mutlaka duymuştur. İşte bütün bunlar aslında zihin okuyan teknolojinin makinelere uyarlanmış versiyonu.

GÜVENİLİR Mİ?

Burada akıllara gelen ilk soru ise ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına güven olup olmamasıdır. Eğer bir sanal asistan olarak kullanacaksanız ve bir çözüm arıyorsanız, güvenebilirsiniz.

KONTROL ŞART

Ama bunun sonucunda elde edilen sonuçları da değerlendirmek ve kontrol etmek zorundasınız. İnternet veri tabanından alınan bütün bilgileri toplayan yapay zeka doğruluğunu kontrol etmez. Bu yüzden bulduğu bilgileri sizlere sunar. Zihin okuma meselesi de buna paralellik gösterir. Doğru bir şekilde kullanılması büyük önem taşıyor. Yapay zeka doğru kullanıldığı zaman maksimum verim alınabilir.

FAYDALARI NELER OLABİLİR?

Zihin okuma teknolojisi ile felç geçirenler ve kendini ifade edemeyenler daha iyi anlaşılabilir. Onların küçük ya da büyük istekleri netleşebilir.

ASLINA YAKIN SONUÇ

Böylece karşılıklı anlaşma sağlanabilir. Genel olarak elde edilen sonuç tam net ve doğru olmasa da en azından asıl olana yakın bir sonuç vereceğini de söylemek gerekiyor. Şu anda bu teknoloji hala gelişimini devam ettiriyor. Uzmanlar zihin okuma teknolojisinden maksimum sonuç alabilmek için hala uğraşıyor. Umuyoruz ki kısa süre içerisinde doğru kullanımla doğru sonuçlar elde edilebilir.