Cesaret isteyen işler Aslanları bekliyor

BU yıl cesaret edemediğiniz konular konusunda yön değiştirecek, belki de farklı bir işe geçeceksiniz. Karşıt Plüton yılın büyük bir bölümünde ortaklıklar evinizde size eşlik edecek. İş yerinizde çıkabilecek aksiliklere karşı hazırlıklı olmalısınız. Hiçbir şeyden korkmuyorsunuz. Sağduyu ve sorumluluk duygunuz artıyor. 25 Mart'ta Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor.

Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik destek gelecektir. Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor. Spiritüel konular belki şimdiye kadar hiç ilginizi çekmemişti artık içinizden geçen her şeyi kolayca yaşama dökebileceksiniz. 8 Nisan'da Güneş tutulması Koç burcunda Merkür retrosu ile birlikte gerçekleşiyor.

Ruhsal enerjinizin yardımıyla manevi yönünüz güçlenecek ve başarmayı planladığınız olaylar kendiliğinden rayına oturacak. Uzak yollarla ilgili şans sizden yana.

KAZANCINIZ ARTIYOR

18 Eylül'de Balık burcunda gerçekleşecek Ay tutulması finans sağlarken, belki de şimdiye kadar özleyip, kavuşamadığınız kazancı da sunacak. Yatırım konusunda, partnerinizin ve güçlü işbirliği yaptığınız kişilerin düşüncelerinden olumlu bir şekilde etkileneceksiniz.

Onların hatırı sayılır yardımlarını alacaksınız. Severek yaptığınız işler, başarıyı getirirken, para kazanma konusunda da şanslı olacaksınız. İşinizi iyi takip ederek disiplin içinde davranışlarınızı sürdüreceksiniz.

FIRSATLARLA DOLU BİR YIL

Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak işbirliği içine gireceksiniz.

Kararlı ve istikrarlı olacaksınız. Büyük ve önemli projelerin altına imza atarken, tam anlamıyla konsantre enerji düzeyine ulaşacaksınız. Yatırımlarınızı yeniden düzenleyecek, işlerinizde göstereceğiniz başarılarınız ile birlikte beklediğiniz kariyer yolunu açacaksınız.

2 Ekim'de Güneş tutulması Terazi burcunda. Sizinle aynı düşüncelere sahip kişilerle iş birliği yapmanız mümkün. Her zaman tutucu davranışlar içinde olmanızdan dolayı yeni arkadaşlar edinme ihtiyacı sergilemeniz, eski dostlarınızın şaşırmasına neden olacaktır. Bu yıl sizin için olağanüstü fırsatlarla dolu bir yıl olacak.

DEĞİŞİMDEN UZAK DURUN

Aslan Burcu insanlarının gözleri, av peşindeki bir aslan kadar keskin olur.

Son derece dikkatlidirler ve ayrıntıları çok iyi tespit edebilirler. Aslan burcu kalp, sırt, omurga ve bel kemiğini yönetir.

Çevremizde sosyal yaşantıları fazla olan kişiler genellikle Aslan Burcu'na aittirler. Sizi çok yormayacak sportif faaliyetler, yürüyüşler ve dinlendirici kısa yolculuklar doğal ilaçlarınızdır.

Fiziksel özelliklerinizle ilgili bir değişim yapmaktan uzak durmalısınız. Dostlarınızla güç gösterisine girmemeli ve düşünce savaşları vermemelisiniz. Geçmişten kaynaklanan sorunları abartmak size olumsuz gelebilir. Bu yıl sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.

BAŞAKLARIN İŞ FIRSATLARI ARTIYOR

BU yıl karşılaştığınız kişilere dikkat etmelisiniz.

Sizden, kariyer olarak oldukça güçlü ve üstün durumda olmalarından etkileneceksiniz.

Bazıları, etkilenmeye neden olacak birçok parametreye sahip oldukları için, daha olgun kişilerle gönül ilişkilerine girecekler.

Yönetici ruhu taşıyan insanlar size daha fazla güven verecek. Birçok iş fırsatı yaratacak ve gelecekle ilgili kaygılarınızı bu şekilde törpüleyeceksiniz. 25 Mart'taki Ay tutulması Terazi burcunda gerçekleşiyor.

Öğrencilik döneminden öğretmenliğe terfi ederken, geçiş döneminin sancılarını hafifletmek için kozmik destek gelecektir.

Sezgisel yetenekleriniz daha da artıyor.

Birçoğunuz maddi konulardaki başarınızı çevresel faktörlerle birleştirecek, ortak işbirliği içine gireceksiniz. Kararlı ve istikrarlı olacaksınız.

HER ŞEYİ KAFANIZA TAKMAYIN

Başak Burcu insanları çalışkan ve pratik kişilerdir. Kuruntulu ve geleneksel yapıları yüzünden her şeyi kafalarına fazla takarlar ve kendilerini her hastalığa aday görürler.

Doktorlarda ve hastanelerde en çok "Başak" kişilerine rastlarsınız. Mızmız ve kaprisli yapıları çevresindeki herkesi canından bezdirebilir. Kolay inanmadıkları için de sürekli doktor değiştirirler. Pratik zekaları ve yöntemci yapıları sağlık koşullarına çabuk uyum sağlamalarını sağlar. Eğer doktorlar onlara iyileştirme yöntemlerini açıklarlarsa anlayışlı ve uyumlu bir hasta olurlar. Kalbiniz ve kan dolaşımınız sorun yaratabilir. Dişler, dizler, kemikler bu ayın dikkat edilmesi gereken organlarınız.

CİLDİNİZE ÖZEN GÖSTERMELİSİNİZ

Ayrıca cildinize özen göstermeli ve ayak bileklerinizi korumalısınız. Uyku düzeniniz önemli. Çok çalışıyorsunuz, dinlenmeye özen göstermelisiniz. Beraber olduğunuz kişilerin zihinsel aktivitelerine dikkat ederek, kontrollü davranmaya gayret edin, sinirli ve agresif davranışlardan sakının. Ayaklarınız ve iskelet sisteminizi korumalısınız. Sağlık gezegeniniz Uranüs ruhsal evinizde ilerliyor. Yeni keşifler ve seyahatler sizi bekliyor. Enerjinizi sporla dengeleyebilirsiniz.