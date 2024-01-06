Irmak ailesinin mutlu günü

İzmir'de yaşayan Mardinlilerin kanaat önderlerinden Karabağlar Nüfus Müdürlüğü'nde yönetici Mehmet Şakin Irmak ile Suat Irmak'ın kızları Halime İrem Irmak, Almanya'da restoranları bulunan Beşir Irmak ile Fuar Evlendirme Dairesi'nde düzenlenen sade bir nikahla dünya evine girdi. Kızını Almanya'ya gelin gönderecek olan baba Mehmet Şakin Irmak buruk mutluluk yaşarken, kentin önde gelen isimleri aileyi bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Damadın babası Gazi ve annesi Cemile Irmak da davetliler ile özel olarak tek tek ilgilendi. Baba Mehmet Şakin Irmak bu mutlu günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan yakınlarına teşekkür etti.