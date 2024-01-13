Hologram devrimine hazır mıyız?

Kilometrelerce uzakta olan gelişmeleri anlık takip etmekte zorlanıyoruz, bilgi spekülasyonu içerisinde hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğunu anlayamıyoruz. Bütün bunlar artık geride kalacak desek tepkiniz ne olurdu? Bir devrimin başlangıcı olabilecek bu teknoloji, aslında son derece önemli bir şeyin de ilk adımları. Hologram teknolojisi ile artık imkansız diye bir kavram kalmayacak. Yurt dışında çok fazla çalışmanın yapılmasının yanı sıra hologram gerçekten de dengeleri değiştirecek.

60 YILLIK GEÇMİŞ

İlk kez 1949 yılında İngiliz mühendis Dennis Gabor tarafından kullanılan hologram teknolojisi hemen hemen her sektörde kullanılıyor. Kredi kartlarının ve kimlik kartlarının üzerinde bulunan küçük ölçekli hologramların yanı sıra sinema sektöründe de kullanılan hologram teknolojisi, günümüzde oldukça popüler. Zamanla kullanım alanları arttı ve aynı şekilde teknolojik gelişmeleri de sürdü. Hala yurt dışında çalışmaları devam ediyor.

HER YERDELER

Hologram teknolojisi lazer ışınları kullanılarak üç boyutlu görüntü elde etme işlemi olarak biliniyor. Aslında hologram teknolojisi çok uzun zaman önce başladı. Şeffaf kameralarla başlayan bu teknoloji zaman içerisinde Metaverse ile birlikte gelişti. VR gözlüklerde de kullanılan hologram, çok kısa süre sonra vazgeçilmez olacak. Şimdilerde bir Alman firması son teknoloji hologram projesini hayata geçirecek. Bu da bütün dünyayı etkisi altına alabilir. Henüz çalışmaları devam eden ve fuarda tanıtımı yapılacak olan bu teknoloji, herkese farklı bir bakış açısı sunacak.

SİSTEM NASIL ÇALIŞIR?

Hologramın çalışma sistemi o kadar da zor ve karışık değil. Bir hologram oluşturmak için öncelikle o nesneye, kişiye ya da fotoğrafa ihtiyacınız olacak. Bu objeyi, lazer sisteminin bulunduğu ortama titremeyecek şekilde sabitlemelisiniz. Sonrasında nesnenin önüne bir cam yerleştirin. Bu noktada ışın ayırıcı, lazer ışınını ikiye ayırır ve birini önüne diğerini arkasına gönderir. İşte bu işlemle birlikte görüntünüzün hologramını görebilirsiniz. Şimdilerse ise bu teknoloji en çok sağlık sektöründe kullanılıyor. İnsan anatomisini üç boyutlu ele alan sektör hologramdan sonuna kadar yararlanıyor. Öte yandan haritacılık sektörü askeri alanda bunun faydasını görüyor. Eğitim sektöründe ise canlandırmalar ve üç boyutlu görüntüler sayesinde derslerin daha da akılda kalması sağlanıyor.

BOYUTLARINI GÖREBİLİRSİNİZ

Hologramların konu olduğu çok sayıda bilim kurgu filmi var. Eğer birini bile izlediyseniz aslında ne kadar farklı ve çağın ötesinde bir teknoloji olduğunu fark edeceksiniz. Hologram ile fotoğraf üzerindeki görüntülerin içini bile görebiliyorsunuz. 3 boyutlu olmasının da ötesinde 5D ve 7D olarak da karşımıza çıkabilir. En, boy ve derinlik gibi boyutların hepsinin birden var olduğu bu teknoloji, gerçekten de imkansızı mümkün hale getiriyor. Bu sebeple de yapılacak her çalışma merak uyandırıyor.

KÜÇÜK BİR NOT:

HOLOGRAM teknolojisi de diğer teknolojik gelişmeler gibi yanlış kullanıldığında istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Hologram teknolojisi diğer teknolojilerden biraz daha farklı olmakla beraber, kötü kullanıldığında, kimlik bilgileri ve özel veriler kopyalanabilir. Her özel ve gizli verinin de bu anlamda hologram teknolojisine bağlanmaması büyük önem taşıyor. Tıp alanında yanlış kullanılması bir insanın hayatına mal olabileceği gibi bir korsan hologram kodlara ulaşarak özel verileri de çalabilir. Bunun gibi durumların da yaşanmaması açısından firmaların ve yetkililerin çok iyi önlem alması gerekiyor.