Zıtlıkların uyumu Siyah ve beyaz

Son zamanlarda siyah ve beyaz kontrast tasarımlar sık sık karşımıza çıkar oldu. Siyah tek başına davet gibi organizasyonların asil rengi iken, beyaz ise zarafeti ve ferahlığı ile kış sezonunun kurtarıcı rengi oluyor. İkisinin uyumu ise karşı koyulmaz bir şıklık sunuyor. Elbiselerden gömleklere, takım elbiselerden ayakkabılara kadar yansımalarını birçok tasarım üzerinde gösteren siyah beyaz çizgiler, yenilikçi görünümlerin temel taşları arasında yer alıyor. Bu sezon en kolay kombinlenecek trend siyah beyaz birlikteliği olacak. Ancak siyah ve beyaz birbiriyle kusursuz uyuma sahip olsa bile dengeli kullanılmazsa kombinizi şık olmaktan çok uzak bir noktaya ulaşabilir. Özellikle siyah ve beyaz iki renkten oluşan parçalarda kombinizdeki renk yoğunluğuna dikkat etmeniz gerekir.

DENGE ÖNEMLİ

Siyah yoğunluklu kombinlerde genellikle alt parça siyah seçilir, üst parça ise beyazda kalır. Klasik bir kombin için siyah cigarette pantolonunuzu, beyaz gömlek ile kombin yapabilir ve üzerine siyah ceket kullanabilirsiniz.

Siyah beyaz iki renkten oluşan çizgili bir pantolonu ise çizgilerin yoğun olduğu rengin zıttı olacak şekilde seçmelisiniz. Siyah çizgiler belirgin ve sıksa o zaman üzerine beyaz bir triko atlet ya da gömlek tercih ederek ofis şıklığınızı taçlandırabilirsiniz.

Siyah kotlarınızı, beyaz askılı bluzlarınız ile birlikte giyerek şık ve gündelik bir kombinler elde edebilirsiniz.

Peki, beyaz pantolon ve etekler? Beyaz pantolonunuzu siyah bir büstiyer ile kombin yaparak ofis şıklığınızı taçlandırabilirsiniz. Beyaz çan eteğinizi, siyah transparan detaylı bir gömlek ve siyah topuklu ayakkabı ile kombin yaparak katılacağınız davetleri tüm gözleri üzerinize çekebilirsiniz.

Düz beyaz bir elbiseye minik siyah dokunuşlar ile şıklık katabilirsiniz. Siyah ince bir kemer ve siyah topuklu ayakkabı ile beyaz elbisenize asil bir dokunuş yapabilirsiniz.