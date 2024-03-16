İlkbaharın renkleri Pantone podyumunda

Gökkuşağını oluşturan renkler sadece 7 tane gibi görünse de milyonlarca farklı tonla dünya aslında çok daha renkli bir yer. 1999'dan beri yılın renklerini seçen renk enstütüsü Pantone, renkleri, tasarım dünyasında bir standart belirleme amacı güden ve genellikle renk uyumu sağlamak için kullanılan bir renk sistemidir. Grafik tasarım, matbaa, tekstil ve diğer birçok endüstri alanında geniş bir kullanım bulan bu renk paletinin isimleri de aslında bir duyguya hitap eder... İşte 2024 İlkbahar New York Moda Haftası 'na (NYFW) damgasını vuran Pantone renkleri...

PORTAKAL SUYU

Pembelerin yerini alan kırmızılardan sonra kırmızıların yerini alacak, sezonun en trend renkleri arasına şimdiden girmeyi başaran renk ise turuncu. Tatlı ve hafif keskin bir kırmızı-turuncu renk tonu olan Portakal Suyu, meyveli bir narenciye dokunuşuna sahip olup ilkbaharın yenileyici ve taze enerjisini kıyafetlerde en çok yansıtan renklerden biri olacak.

ÇÖL ÇİÇEĞİ

Pembenin sıcak ve ilgi çekici tonu olan Çöl Çiçe ği, aynı zamanda son birkaç sezonda gördüğümüz canlı pembelerin aksine daha sakinleştirici, doğal ve naif. Senenin rengi 'Peach Fuzz'a da uyum sağlayan bu renk, bu sezon daha sakin ama her zamanki gibi canlı renklerin ön planda olacağını vurguluyor.

PASTEL LEYLAK

Bu sezonun pastel ağırlıklı renk paleti ne uyum sağlayan Pastel Leylak, lavanta nın yumuşak ve pudram sı bir tonu. 'Tatlı bir aromayı çağ rıştıran' bu lila, sezonun tazeliği ni ve hafifliğini yansıtarak zarif ve romantik bir atmosfer oluş turuyor. Tom Ford podyum larında iddialı bir suit görü

nümün parçası olduğu gibi Courrèges, 3.1 Phillip Lim gibi markalarda da olduk ça masalsı bir görünüm yaka layan bu renk, kullanıldığı parçayla birlikte enerjisi deği şen eğlenceli bir mor tonu.

SU TERESİ

İlkbahar sezonunun olmazsa olmaz renklerinden yeşil ve tonları, bu sezon da podyumları süsleyen renkler arasında yerini aldı. Canlı bir görünüme sahip olan yeşilin bu tonu, aynı zamanda doğal ve rahatlatıcı bir ton. Kıyafetlere kendi sofistike görünümünü rahatlıkla yansıtan bu yeşil, ilkbahar sezonunda zarif ve eforsuz görünümlerin yıldızı olacak.

NANE

Doğanın taptaze nefesini anımsatan Nane yeşili, serinletici mentollü bir yeşil tonu. Kıyafetlerde canlandırıcı bir etki yaratan bu ton, aynı zamanda sofistike ve zengin duruşuyla da kıyafetin enerjisini değiştirerek kullanıldığı parçayı yükseltiyor.

ROOİBOS ÇAYI

Sonbahar kış sezonunda dolaplarımızı dolduran kırmızı ve bordo tonları, ilkbahar yaz sezonunda da etkisini sürdürmeye devam edecek. Bu sezonda daha toprak alt tonlu göreceğimiz kırmızının bu tonu, 'zengin, odunsu notalarla dolu, tam gövdeli bir kırmızı.' Alıştığımız kırmızıları ve bordoları aratmayacak Rooibos Çayı, sonbahardan kalma kırmızılara yeni bir enerji katacak.

ŞAMRE MAVİSİ

Denim on denim trendi geri dönüşünü yaparken, trende uyum sağlayan bu mavi tonunu Pantone, 'hafif bir canlılıkla aşılan mış parlak bir kot mavisi' şeklinde tanım lıyor. Yeşillerin yanı sıra mavilere de aşina olduğumuz ilkbahar yaz sezonunda mavinin bu tonu, ilkbaharın açık ve bize enerji veren masmavi gökyüzüne gönderme yapıyor.

LİMON ŞEKERİ

Sarının bu enerjik tonu, ilkbahar yaz sezonunun enerjisini en çok yansıtan renklerden. Canlı ve sıcak karakteriyle adeta güneşin ışıklarını anımsatan bu renk, parlak renklerin en çok yakıştığı ilkbahar sezonunda pozitif enerjisiyle moda dünyasını etkisi altına alıyor.