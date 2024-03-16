Müziğin iyileştirici gücünü kullanıyor

İZMİRLİ müzik terapisti Büşra Turna, gerçekleştirdiği "Müzik Terapi Nedir?" başlıklı söyleşide, otizm ve davranış bozukluğu teşhisi alan kişilerle çalıştığını ve müzik terapinin onlar üzerindeki etkilerinin oldukça olumlu olduğunu söyledi. Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü mezunu ve müzik terapisti Büşra Turna, Belçika'da bulunan LUCA School of Arts'da Müzik Terapi bölümünde yüksek lisans eğitimine devam ederken, bir yandan da otizm ve davranış bozukluğu olan 17 yaşındaki bir gençle çalışıyor.

Yaptığı sunumda, müzik terapi çeşitlerinden ve uygulama biçimlerinden bahseden Turna, bu terapinin psikodinamik bir tedavi yöntemi olduğunu söyleyerek "Benim de uyguladığım aktif müzik terapi, Avrupa'da en yaygın ve en etkili olan yöntem. Terapide yapılan doğaçlama; solo, düet veya grup halinde yapılabilir. Terapi alan kişinin bir müzik geçmişi olmasına veya enstrüman çalmayı bilmesine gerek yok, herkes müzik terapisi alabilir" dedi.

MÜZİĞE AKTİF KATILIM

TURNA terapinin davranış veya algı bozukluklarını tedavi etmeyi amaçladığını şu sözlerle anlattı:"Seans sırasında danışan müziğe aktif katılım sağlar. Seans odasında bulunan müzik ve enstrümanlar kişinin kendini ifade etmesine yardımcı olur. Seçilen enstrüman bile danışan hakkında ipuçları verir.

Terapi süreci her seansta danışanın tek başına veya terapistle birlikte kendini bir enstrüman çalarak ifade etmesiyle ilerler."

Turna, "Bazı engelli bireyler sözel iletişimden kaçınabiliyor, utangaç ve içe kapanık olma eğilimindeler. Fakat ilişkisel düzeyde çok keskin bir algıya sahipler. Bu nedenle müzik terapi onlar için iyi bir seçenek. Müzik terapi sadece engelliler için değil, şizofreni gibi psikotik bozukluk, kişilik ve davranış bozuklukları, depresif bozukluklar, demans hastaları, gündelik yaşamda stres yaşayan kişiler ve Parkinson hastaları için oldukça faydalı bir yöntem" diye konuştu.

TERAPİ UZUN BİR YOL

ÇALIŞTIĞI otizmli danışanıyla gerçekleştirdiği terapi süreci hakkında konuşan Turna, şunları söyledi: "Bu uzun bir süreç, terapinin sonuçlarını görmek uzun zaman alabiliyor. Müziğin onu oldukça rahatlattığını söyledi. Agresiflik gibi davranış bozuklukları da var, bu açıdan sakinleşti. İletişim konusunda problemli olan kişiler için müzik veya sanat terapisi daha yerinde ve oldukça etkili bir yöntem oluyor."