Ziyaret ettiğiniz site güvenli mi?

GOOGLE ve diğer internet siteleri üzerinden yaptığımız aramalar sizce ne kadar güvenli? Aslında bütün siteler verilerimizi ve özel bilgilerimizi saklıyor, depoluyor belki de başka sitelere satıyor. Ama bütün bunları bilmemize rağmen mecburen arama yapmak için yine bu siteleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Bu noktada giriş yaptığınız ya da tıkladığınız sitelerde dikkat etmeniz gereken şey, o sitenin güvenli olup olmadığı. Bunu anlamanız için de SSL sertifikasına bakmanız gerekiyor.

SSL SERTİFİKASI

YENİ bir site açıldığı zaman ilk yapılması gereken şey, güvenlik sertifikasının alınmasıdır. Eğer bir site bu sertifikayı almadıysa siz o siteye girdiğiniz zaman 'Güvenli değil' uyarısı alabilirsiniz. Bu sitelerde oldukça kısa kalmalısınız. Özellikle de kişisel verilerinizi girmemelisiniz. Çünkü bunlar son derece kritik bilgiler olmasının yanı sıra verileriniz açısından da büyük önem taşıyor. İşte alınması zorunlu tutulan sertifika Secure Sockets Layer (SSL) Sertifikası olarak biliniyor. Eğer site için bu sertifika alınırsa o zaman vatandaşlar sisteme girdiğinde güvenli uyarısını görecekler ve gönül rahatlığıyla sitede vakit geçirebilecekler.

NEDEN ÖNEMLİ?

SSL sertifikası girdiğiniz sitenin güvenli olduğunu ve rahatça sitede dolaşılarak alışveriş yapılacağını kullanıcılara gösterecek. SSL sertifikası sayesinde hem sizin bilgileriniz hem siteyi kullanan kişilerin bilgileri yani gönderilen ve alınan bilgiler korunacak. SSL sertifikası olan siteler üzerinden online alışveriş yapıyorsanız hem kişisel bilgileriniz korunacak hem de siteye gelen müşteri sayısı artacaktır. Bu sebeple site sahipleri açısından son derece önemlidir.

TIKLANMA DÜŞER

Eğer güvenli olduğunu görmeyen müşteriler olursa siteden hemen çıkış yapacaktır ve bu da sitenin tıklanma oranını düşürerek, Google tarafından arka sayfalara atılacaktır. O sebeple, kişisel verilerin de korunması amacıyla kesinlikle sitelerin SSL sertifikasının olması gerekiyor. Öte yandan siz de eğer siteler üzerinden anket yapıyorsanız ya da form düzenliyorsanız SSL sertifikası bu bilgilerin gizliliği için de gerekli.

NASIL ANLAŞILIR?

İnternet dünyasındaki bilgiler büyük bir network üzerinde yer alıyor. Buradaki bütün verilerin güvenliği de SSL protokolü ile mümkün hale geliyor. Bu protokol beraberinde sertifika alınması gerektiğini ifade eder. Peki dolaştığınız sitenin güvenli olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz?

ÖNCELİKLE girdiğiniz sitede adresin bulunduğu satıra bakın.

SİTE sahibinin seçmiş olduğu sertifikaya göre adres çubuğunda kapalı bir asma kilit simgesi görmeniz gerekiyor.

BU simgeye tıkladığınız zaman SSL sertifikası bulunuyorsa "Güvenli bağlantı" ifadesiyle karşılaşacaksınız.

EĞER çok kurumsal bir firmaysa, ismini de görebilirsiniz.

AMA bu adımları izlediğinizde "güvenli değil" yazısını görüyorsanız site sahibinin sertifikayı almadığını anlayabilirsiniz.

HATALARA DİKKAT

Bazı siteler kurulduktan kısa süre sonra SSL sertifikasını almak için gerekli adımların atılması gerekiyor. Ama bazen ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın yine de sistem hata verebiliyor ve ilerlemenizi engelliyor. Bütün bunlar göz önüne alındığında, SSL hatasının ne olduğunun da bilinmesi gerekiyor. Teknolojinin olduğu her yerde mutlaka teknik hatalarla karşılaşırsınız. Bu hatalar arasında ise şunlar yer alıyor:

SÜRESİ biten SSL hatası,

SAYFADA güvenli olmayan bağlantılardan kaynaklanan hatalar,

FARKLI protokollere tanımlı hatalar

SERTİFİKANIN güvenli olmamasından kaynaklanan hatalar...

EĞER böyle sorunlar yaşanıyorsa o zaman SSL sertifikasını almanızda sorun yaşanabilir.