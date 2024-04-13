Beyazperdede bu hafta

Üç Harfliler: Nazar

Senaristliğini ve yönetmenliğini Melodi Tözüm'ün yaptığı Üç Harfliler: Nazar, torun sahibi olmanın hayalini kuran Zeliha'nın cinlerle anlaşma yapmasını ve sonraki süreci konu ediniyor.

Aralarındaki anlaşmaya göre torunu Nazar kadınlığa adım attığında cinlere verilecektir. Ancak aradan geçen yılların ardından zaman ebeveynleri anlaşmaya uymayınca, Nazar'a karşılık cinler tarafından kurban edilirler. Yaptıklarına pişman olan Zeliha, zorlu kaderiyle yüzleşip, tövbe ederek yaşamını torununa adayarak geçirir. Ancak turunu 17 yaşındayken cinsel istismara maruz kalıp öldürülünce Zeliha'nın hayatı kararır. İntikam almaya karar veren Zeliha, bu sefer daha derin ve karanlık yollara başvurur.

SUGA | Agust D Tour 'D-DAY' The Movie

BTS'in ikonik üyesi Suga'nın konserinin uzun zamandır beklenen konser SUGA | Agust D Tour 'D-DAY' The Movie, Jun-Soo Park tarafından yönetiliyor. Konser, SUGA ve Agust D solo sanatçılar olarak birlikte seyahat ederken izleyicilerin konser heyecanına ortak olmasına imkan sunuyor. Konserde ayrıca BTS grubunun tüm üyeleri RM, Jimin ve JungKook ile özel düetler de yer alıyor.

Omen: Ilk Kehanet

Korku türündeki film, Omen: İlk Kehanet (The First Omen), kiliseye hizmet etmek üzere Roma'ya gönderilen genç bir Amerikalı kadının kendi inancını sorgulamasına sebep olan bir karanlıkla karşılaşması sonucu yaşanılanları konu ediniyor. Omen serisinin orijin hikâyesini anlatan film, Roma'ya gönderilen genç kadın oraya gittiğinde kendi inancını sorgulamasına neden olan bir karanlıkla karşılaşmasını anlatıyor. Bu durumun ardından genç kadın, kötülüğün vücut bulmuş halinin doğuşunu ümit eden korkunç bir komployu ortaya çıkarır.

Nuh'un Gemi

Çocukların ve animasyon tutkunlarının beğenisini kazanacak Nuh'un Gemisi (Noah's Ark), sahne korkusu olan karizmatik bir şair ve yetenekli Vini ile çekici bir gitarist olan Tito adındaki iki farenin hikâyesini konu ediniyor. Yağmurlar yağdığında Nuh'un Gemisi'ne her türden yalnızca bir erkek ve bir dişinin girmesine izin verilir. Zeki bir hamam böceğinin yardımıyla ve kaderlerinin talihiyle, Vini ve Tito gemiye gizlice girer ve birlikte geminin etoburları ve bitki yiyicileri arasındaki bir kavgayı önler. Bu yetenekli ve kaçak yolcuların, müziği 40 gün 40 gece hayvanlar arasındaki huzuru ve dengeyi korumak için kullanmaları gerekecektir.

Vincent Ölmeli

Stephan Castang yönetmenliğinde vizyona girecek Vincent Ömeli (Vincent Must Die), sıradan bir hayatı olan Vincent'ın, ortada bir sebep yokken tanıdığı tanımadığı herkesin kendisini öldürmeye çalışmasıyla birlikte yaşadıklarını konu ediniyor. Vincent ölmeli, ama neden? Gayet özelliksiz, sıradan biri Vincent ama ortada bir neden olmamasına rağmen postacıdan çocuklara, tanıdık tanımadık herkes Vincent'ı bir şekilde öldürmeye çalışıyor. Bugüne kadar hiç dikkat çekmeyen Vincent'ın hayatı bu beklenmedik şiddet sarmalında alt üst oluyor ve Vincent bir bıçak sırtında sürekli herkesten kaçmak zorunda kalıyor.

Bodrum Seferi

Haftanın komedi filmlerinden Bodrum Seferi, Sarp Bozkurt, Tarık Pabuççuoğlu ve Asuman Dabak'lı oyuncu kadrosuyla izleyiciyi kahkaha tufanına davet ediyor. Anasız babasız büyümüş, askerlik dışında köyünden hiç çıkmamış biraz saf ama zeki de bir karakter olan Sefer, bir gün gazetede rüyalarındaki yerin Bodrum olduğunu öğrenir. Heyecanla "Buldum!" diye sevinir, fakat büyük bir sorun vardır seferin parası yoktur. Onu sevenlerin yardımı ile para bulunur yola çıkar. Sefer Bodrum'a vardığında telefonda sorduğu "Her şey dahil" kavramını tüm Bodrum için geçerli sanır. Bu yanlış anlamadan dolayı başına her türlü belayı açar ve gazetelerin manşetlerini süsler.