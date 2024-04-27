Kolejli gibi görünmenin şifresi: PREPPY

Pahalı özel okullarda eğitim gören üst sınıf ailelerinin çocuklarının giyim tarzından ilham alarak türeyen Preppy, özellikle 1950 yıllarında ortaya çıkmıştır. Fakat esas altın çağını 1980'li yıllarda yaşamıştır. Preppy stilinde tenis, yelkencilik, kriket, golf, polo gibi geleneksel sporlara ilgi duyulurdu.

Bu tarz giyinen gençlerin dolaplarında ekose etekler, loafer ayakkabılar, baklava desenli parçalar ve blazer ceketler gibi ikonik parçalar bulunurdu. Bu gençlerin temiz ve düzenli kıyafetlerden oluşan giyim tarzları aynı zamanda belirli bir statüye ait olduklarını simgeliyordu. Bu parçalar şıklık ve zarafeti yansıtmanın yanı sıra, aynı zamanda geleneği ve kültürü de yansıtır. Bu tarz kıyafetler rahatlıkla birlikte sofistike bir tarzı da ortaya koyar.

DAHA ÇOK EKOSE

1950'lerde preppy stili, ekose desenli parçaların daha fazla kullanıldığı ve rugby tişörtlerinin sadece spor yaparken değil, günlük hayatta da tercih edildiği bir döneme tanıklık ederek hayatımıza girdi. Zaman içerisinde kolej sınırlarını aşarak daha geniş topluluklar tarafından benimsenen preppy stili moda sahnelerine de sızdı. Ekose desenli etekler sadece özel okullarının öğrencilerinin değil moda ile ilgilenen herkesin tercihi haline gelmeye başladı. Bu dönemde preppy tarzının etkisiyle 1960-70'li yılların modasında etekli takımlar, alçak topuklu ayakkabılar ve ipek bluzlar gibi parçalar ön plana çıkmaya başladı. Preppy modası günümüzde yeniden canlanma şansı buldu. Dergilerde ve ünlü markaların yeni koleksiyonlarında preppy etkilerine sıkça rastlamanız mümkün. Bu moda, geçmişin klasik ve nostaljik tarzını günümüz modasına uyarlama çabasıyla birlikte etkisi gösterdi.

PREPPY OLMAK İSTİYORSANIZ!

Preppy olmanın en önemli püf noktası şık, kaliteli ve temiz giyimli olmaktır. Gardıroplarında khaki pantolonlar, polo yaka tişörtler, baklava dokulu süveterler, hırka, makosen ayakkabılar, trençkotlar, V yaka kazaklar, ekose desenli gömlek ve etekler, bermuda şortlar, tenis elbiseleri, golf tişörtleri vb. özgün parçalar bulunur. En çok tercih edilen parçalardan biri mavi blazer cekettir.

Renk tercihlerinde genellikle beyaz, pembe, yeşil, mavi, kırmızı gibi tonlar ön plana çıkar. Genellikle pastel ve doğal tonlardan oluşan bu tarzda toprak renkleri ve denizci mavisi tonlarına ağırlık verilir.

Kazaklarını gevşek bir şekilde boyunlarının etrafına bağlayarak preppy stillerine farklı bir hava katarlar. Saç bantları da bu stilin vazgeçilmez aksesuar parçaları arasındadır.

1980'li yıllarda marka logolarının öne çıkmasıyla bilinen preppy stilinde günümüzde daha sade ve özgün tasarımlar tercih edilir.

Preppy tarzının dinamik yapısı desen ve detaylı parçaların rahatça kullanılmasına olanak tanıyor. Bu tarzda cesur kombinasyonlara sıklıkla rastlanıyor. Örneğin baklava desenli parçalarla ekose desenli ürünleri aynı anda kullanarak bir uyum yakalayabilirsiniz.

Gömlekler, preppy tarzının önemli parçalarından biridir. Gömlek yakalarını kazağın veya süveterin dışına çıkararak preppy stilini yansıtabilirsiniz. Balıkçı yaka parçalar da bu stili yansıtmanıza yardımcı olur.

Mary Jane ya da loafer gibi düz ayakkabılar bu tarzın tamamlayıcıları arasında yer alır.