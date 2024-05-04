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Haberler Cumartesi Dünyada bir ilk: Anne oğul 2 piyano ile aynı sahnede

Dünyada bir ilk: Anne oğul 2 piyano ile aynı sahnede

HABER MERKEZİ
Dünyada bir ilk: Anne oğul 2 piyano ile aynı sahnede

Cazın yanı sıra Uzakdoğu halk müziği ve klasik batı müziğinin etkileyici bir karışımını sunan Aziza Mustafa Zadeh, 10 Mayıs günü İzmirli sanatseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Zadeh, sadece piyano virtüözitesiyle değil, aynı zamanda güçlü sesiyle caz tarzında Azeri eserleri seslendirmesiyle dinleyicilerini büyüleyecek. 10 Mayıs İzmir AKM konserinde bir ilke daha imza atacak olan sanatçı, oğlu Ramiz Han ile sahneyi paylaşacak. Anne oğul dünyada ilk defa iki piyano ile aynı sahnede sanatseverleri adete büyüleyecek.

ÖDÜLLÜ VE KUSURSUZ

Kendi adını taşıyan ve ilk albümü olan 1991'de yayımlayan Zadeh, 1993'te "Always" adlı ikinci albümünü piyasaya sürdü. Bir yıl sonra, Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini kazandı. Sanatçı, müzik eleştirmenleri tarafından kusursuz olarak nitelendirilirken uzun bir aradan sonra ADS Global Production organizasyonuyla İzmir'de hayranlarıyla buluşacak. Bu muhteşem konserin biletleri online resmi satış kanallarından temin edilebilir.

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