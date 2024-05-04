‘Gelin’cikler tarlada

Muğla'da İlkbahar aylarının gelmesi ile merkez ilçe Menteşe'nin Karaçayır ve Bademlik bölgesinde bulunan tarlalar açan gelinciklerle kırmızıya boyandı. Boş ve ekili tarlalarda çıkan Gelincik çiçekleri, fotoğraf tutkunları, üniversite öğrencileri ve gelin-damatların en uğrak alanları oldu.

DOĞAL ÇEKİM PLATOSU

Kırmızı halıya benzeyen gelincik tarlalarını fotoğraf çektiren, öz çekim yapan çok sayıda vatandaş ziyaret ederken, gelin ve damatlar da anılarına ekleyebilecekleri eşsiz 'Gelincik Tarlası' hatırası fotoğraf ve video çekimi yaptırıyor. Fotoğrafçı Saniye Musacalı, "Çiftlerimiz bize hep güzel yerleri soruyorlar. Nerelere gidebiliriz, nerede daha iyi çekimler yapabiliriz diye. Bizim aklımıza gelen en güzel ve en doğal yerlerden birisi de burası. Gelincikler bu mevsimde çok güzel oluyor. Biz buraya geldiğimizde çok güzel kareler yakalıyoruz.

Fotoğrafçı Süleyman Dural, "Dış çekim videolarımızda çiftlerimizin en çok tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor böyle bahçeler. Görüntü konusunda bize çok yardımcı oluyor. Yani doğal plato burası" dedi. Damat Kemal Uçar, "Bugün nişan günümüz. Muğla'da güzel bir Gelincik bahçesinde güzel anılarımız olsun diye, güzel bir doğada, güzel bir gün seçtik. Muğla'nın her bir köşesi bir plato havası, doğal. Her köşesi cennet gibi Muğla'nın bu güzelliklerini değerlendiriyoruz" diye konuştu. Gelin Gonca Şen, "Muğla'mızın doğal içeriklerini değerlendirmek, bu özel günümüzü böyle taçlandırmak bizim için çok güzel. Gelincik tarlasında iç içe olmak bizim ilk tercihimizdi. Teşekkür ederiz" diye konuştu.